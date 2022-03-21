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В институте электроэнергетики НИУ "МЭИ" состоялся День открытых дверей "Россети Московский регион"

19 марта в Институте электроэнергетики НИУ "МЭИ" состоялся День открытых дверей «Россети Московский регион».

Будущие абитуриенты встретились  с представителями «Россети Московский регион», директором института, председателем приемной комиссии вуза.  Выпускники и их родители познакомились с направлениями подготовки и правилами поступления в один из ведущих энергетических вузов страны,  возможностью практик и стажировок во время обучения, а также перспективах дальнейшего трудоустройства. Сегодня спрос на высококвалифицированных специалистов-энергетиков превышает предложения на рынке труда. А значит, выпускникам Института электроэнергетики гарантирована стабильная, интересная и хорошо оплачиваемая работа.

Главный эксперт внешнего обучения «Россети Московский регион» Наталья Сушинская подробно рассказала о программе практико-ориентированного бакалавриата и подаче заявки на заключение договора о целевом обучении в НИУ «МЭИ» по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Целевая программа практико-ориентированного бакалавриата, совместно разработанная специалистами «Россети Московский регион» и НИУ «МЭИ», обеспечивает студентам глубокое знание теории, а также дает возможность получить уже во время обучения получить практические профессиональные навыки и гарантированно быть принятым на работу в ведущую электроэнергетическую компанию страны.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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