19 марта в Институте электроэнергетики НИУ "МЭИ" состоялся День открытых дверей «Россети Московский регион».

Будущие абитуриенты встретились с представителями «Россети Московский регион», директором института, председателем приемной комиссии вуза. Выпускники и их родители познакомились с направлениями подготовки и правилами поступления в один из ведущих энергетических вузов страны, возможностью практик и стажировок во время обучения, а также перспективах дальнейшего трудоустройства. Сегодня спрос на высококвалифицированных специалистов-энергетиков превышает предложения на рынке труда. А значит, выпускникам Института электроэнергетики гарантирована стабильная, интересная и хорошо оплачиваемая работа.

Главный эксперт внешнего обучения «Россети Московский регион» Наталья Сушинская подробно рассказала о программе практико-ориентированного бакалавриата и подаче заявки на заключение договора о целевом обучении в НИУ «МЭИ» по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Целевая программа практико-ориентированного бакалавриата, совместно разработанная специалистами «Россети Московский регион» и НИУ «МЭИ», обеспечивает студентам глубокое знание теории, а также дает возможность получить уже во время обучения получить практические профессиональные навыки и гарантированно быть принятым на работу в ведущую электроэнергетическую компанию страны.