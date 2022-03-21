На перевозку грузов по Северному морскому пути (СМП) будут установлены льготные тарифы, которые будут субсидироваться из федерального бюджета. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного морского пути. Это безопасные и надёжные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 марта.

Речь идёт о каботажных (внутренних) перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Каждый год на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей. Деньги будут направляться компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

Это сделает перевозку грузов по Северному морскому пути более выгодной и востребованной для грузоотправителей, поможет в решении вопросов северного завоза грузов, позволит увеличить грузопоток по этому направлению и будет способствовать достижению показателей, установленных указом Президента.

Напомним, согласно Указу Президента 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», грузопоток по СМП к 2024 году должен быть увеличен до 80 млн т.

Северный морской путь – единая транспортная коммуникация России в Арктике. Он проходит вдоль северных берегов страны по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), соединяет порты европейской части России и устья судоходных сибирских рек с Дальним Востоком.