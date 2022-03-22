Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ изменил ТУ на кабели РК 75

Сотрудники СПЕЦКАБЕЛЯ произвели изменение Технических условий ТУ 16.К99-006-2001 «Кабели радиочастотные для систем кабельного телевидения и видеонаблюдения».

По данным ТУ кабельный завод «Спецкабель» производит кабели для передачи телевизионных сигналов при приеме телепрограмм, для систем кабельного и спутникового телевидения, а также для систем видеонаблюдения марки РК 75. Изменения коснулись кабелей с индексом -нг(С). Проведены испытания, по результатам которых кабельные изделия выдержали прокладку по категории А.

Кабели нового исполнения -нг(А) соответствуют показателю пожарной опасности ПРГП 1б (категория А) и преимущественно используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах. Кабели нового исполнения можно прокладывать в одном коробе в больших количествах, чем категории С.

«Спецкабель» получил сертификат соответствия, подтверждающий, что указанная продукция отвечает необходимым нормативным документам.

Несколько лет назад «Спецкабель» совместно с ОАО «ВНИИКП» разработал ГОСТ Р 53880-2010 «Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения. Общие технические условия». В документе были учтены все нормативы и методы испытаний, установленные на тот момент обновленной серией стандартов МЭК на кабели коаксиальные для систем кабельного TV.

Изменение технических условий ТУ 16.К99-006-2001 было проведено через некоторое время в соответствии с этим стандартом. Но технические условия развиваются и совершенствуются вместе с развитием сферы, области применения и в соответствии с запросами потребителей. Кабели РК 75 в обновленном исполнении предоставят партнерам «Спецкабеля» новые возможности.