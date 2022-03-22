На строительство и реконструкцию дорог, а также объектов дорожной инфраструктуры из федерального бюджета в 2022-2024 гг. субъектам страны дополнительно направят свыше 163 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики во всех регионах страны. Финансирование позволит в первую очередь ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые окажут поддержку и смежным отраслям, а после завершения строительства улучшится транспортная связанность регионов», — отметил премьер-министр РФ.

Дополнительное финансирование позволит обновить и построить 757 км федеральных и 292 км региональных дорог. В частности, бюджетные ассигнования направят на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы», нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай», входящего в состав транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Большое внимание будет уделено развитию сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В частности, средства выделят на реконструкцию автомобильной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и трассы Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора. Она является одной из важнейших федеральных трасс Ленинградской области, по которой осуществляются транспортные связи между Кировским, Тосненским, Гатчинским и Ломоносовским районами. Кроме того, автодорога обеспечивает выход на вылетные автомагистрали из Санкт-Петербурга. Трасса активно используется жителями города для поездок к местам отдыха, а также жителями расположенных рядом сельских населенных пунктов.

Дополнительное финансирование выделено и на строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва ‒ Владимир ‒ Нижний Новгород ‒ Казань ‒ Уфа на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Она позволит обеспечить перенаправление транзитного транспорта из западных регионов страны, следующего через Казань по автодороге М-7 «Волга» в направлении городов Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны и далее в сторону Уфы по новому скоростному направлению, минуя загруженный автотранспортом проезд по плотине Нижнекамской ГЭС. Тем самым будет обеспечена разгрузка автомобильной дороги М-7, временные затраты в пути станут на порядок меньше, а также в лучшую сторону изменится экологическая обстановка в г. Набережные Челны.

Также федеральная поддержка будет выделена на строительство Южного обхода г. Рязани. В рамках реализации данного проекта будет построен участок автодороги М-5 «Урал» Москва ‒ Рязань ‒ Пенза ‒ Самара ‒ Уфа ‒ Челябинск с четырьмя полосами движения, устройством одной эстакады, трех транспортных развязок, четырнадцати мостов и путепроводов, четырех сельхозпереездов, трех пешеходных переходов в разных уровнях. Протяженность новой комфортной безопасной трассы составит более 26,4 км. В результате строительства Южного обхода удастся не только вывести транзитный транспорт за пределы Рязани, но и ликвидировать узкие места при пересечении с железной дорогой, а также в несколько раз сократить аварийность на местных дорогах.

В рамках оказания поддержки субъектам планируется обеспечить реализацию крупных социально значимых проектов, таких как продолжение реконструкции региональной дороги Нарьян-Мар – Усинск в Ненецком автономном округе, строительство автодорожного обхода Кемерово, реконструкцию трассы Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае, капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области.