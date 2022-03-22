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Энергетики "Россети Северный Кавказ" электрифицировали новую улицу в ставропольском селе Юца

«Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» электрифицировали строящиеся домовладения в селе Юца Предгорного муниципального округа Ставрополья.

Для обеспечения надежным и качественным электроснабжением жителей будущих частных домовладений по улице Строителей специалисты Предгорных районных электрических сетей выполнили ряд технических работ, к которым приступили в декабре прошлого года.  

За это время энергетики построили новые линии электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ. Их суммарная протяженность составила порядка трех километров. Кроме того, в населенном пункте специалисты установили дополнительную трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ.

Выполненные мероприятия в рамках технологического присоединения обеспечили в марте надежным и качественным энергоснабжением десять строящихся частных домовладений по улице Строителей. Теперь для новых абонентов, желающих в дальнейшем подключиться к электросетям компании, сократятся сроки технологического присоединения (с 6 месяцев до 30 дней) в связи с отсутствием необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства.  

«В последнее время на территории Кавказских Минеральных Вод стремительно растет и развивается частный сектор. Жители региона активно приобретают земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, что требует обеспечения данных территорий инженерной инфраструктурой. В этой связи энергокомпания повсеместно ведет строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения электроэнергией новых потребителей», - отметил Игорь Демчак, директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго».

Только в этом году ставропольские энергетики подключили к распределительным сетям компании 420 новых потребителей (физических лиц) с выдачей им суммарной мощности в объеме 4100 кВт.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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