RusCable Insider #260
23 марта 2022, 14:44
Рубрика: Компании
Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Режевской кабельный завод
В марте склад Режевского кабельного завода перешёл на круглосуточный режим работы в связи с возросшим числом заявок на отгрузку кабельно-проводниковой продукции. Переход на новый режим работы позволит увеличить пропускную способность склада, а также цехов за счёт сокращения в них количества сырья. Для этого на заводе закуплено дополнительное оборудование и увеличено количество рабочих мест.
В рамках решения задачи оптимизации склада при семидневной рабочей неделе вводится двухсменный график работы. На складе реализуется планомерная приёмка и выдача готовой продукции, основного сырья, а также ТМЦ.
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