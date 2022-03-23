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С 21 марта 2022 г. склад Режевского кабельного завода перешёл на круглосуточный режим работы

В марте склад Режевского кабельного завода перешёл на круглосуточный режим работы в связи с возросшим числом заявок на отгрузку кабельно-проводниковой продукции. Переход на новый режим работы позволит увеличить пропускную способность склада, а также цехов за счёт сокращения в них количества сырья. Для этого на заводе закуплено дополнительное оборудование и увеличено количество рабочих мест.

В рамках решения задачи оптимизации склада при семидневной рабочей неделе вводится двухсменный график работы. На складе реализуется планомерная приёмка и выдача готовой продукции, основного сырья, а также ТМЦ.

 

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Источник: Режевской кабельный завод

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