Cabex 2022. День 1. Панельная дискуссия
23 марта 2022, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, SC A2, SC D1
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательских комитетов (SC):
A2/D1 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG A2_D1.66_Breathing systems of liquid filled transformers and reactors.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC A2 Chairperson: Pascal MUELLER, pascal.mueller@ewz.ch
SC A2 Secretary: Marc FOATA, M.Foata@reinhausen.com
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.
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