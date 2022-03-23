«Газпромнефть-Графитек» (дочернее предприятие «Газпром нефти») вложит 37 млрд руб. в создаваемое в Омской области производство электродов для изготовления высокосортной стали. Предприятие планирует выйти на проектную мощность в 2027 году и ежегодно выпускать около 45 тыс. т графитированных электродов, в том числе большого диаметра, качества Ultra High Power (UНР). Новое производство, которое «Газпром нефть» планирует интегрировать в свой производственный кластер в Омской области, разместится на площадке 61 га в создаваемой ОЭЗ «Авангард». Эксперты полагают, что электродный завод позволит России частично закрыть зависимость от импортных электродов, которая сейчас составляет около 50%.

Как стало известно „Ъ-Сибирь“, инвестиции в анонсированное «Газпром нефтью» строительство завода графитированных электродов в Омской области составят 37 млрд руб. Он займет около 61 га создаваемой в регионе особой экономической зоны «Авангард». Запустить завод в эксплуатацию планируется в 2026 году, а вывести на проектную мощность — еще через год. Созданное для реализации проекта ООО «Газпромнефть-Графитек» сможет ежегодно выпускать около 45 тыс. т графитированных электродов для изготовления высокосортной стали.

ООО «Газпромнефть-Графитек», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% принадлежит санкт-петербургскому ООО «ГПН-ЗС», которым, в свою очередь, владеет ПАО «Газпром нефть». «Газпромнефть-Графитек» было зарегистрировано в Омске в июне 2021 года с уставным капиталом 693 419 руб.

По информации ОЭЗ «Авангард», завод будет выпускать графитированные электроды, в том числе большого диаметра, качества Ultra High Power (UНР) и ниппели к ним. «Этот продукт используется при выплавке стали в высокомощных электродуговых печах и не имеет альтернативной замены»,— отмечается в сообщении ОЭЗ. В пресс-службе «Газпром нефти» отметили, что новый электродный завод будет интегрирован в производственный кластер компании, включающий Омский НПЗ, Омский завод смазочных материалов и проект по созданию производства катализаторов нефтепереработки. Сырьем для электродов станет нефтяной кокс, выпускать который планирует Омский НПЗ.

Гендиректор «Газпром­нефть-Графитек» Александр Панов полагает, что новый завод «в среднесрочной перспективе обеспечит импортонезависимость российской металлургии при выпуске электростали». «Это закроет растущие потребности отечественных сталелитейных предприятий»,— считает первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков. Также реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места, отметил он. По данным ОЭЗ «Авангард», их будет 384.

Аналитик «Фридом финанс» Антон Скловец отмечает, что сейчас объем производимых в России электродов закрывает не более половины всей потребности отрасли, остальные до текущего момента импортировались, поэтому вопрос замены импорта сейчас встанет остро. Основным внутренним производителем, по данным аналитика, является «Энергопром» (группа «Ренова»), основная масса импортных электродов поставляется из Китая. «В этом направлении прямых ограничений нет. История с санкциями скорее сказывается на импорте такой продукции косвенно: нестабильный валютный курс, затруднения во взаимных расчетах, к тому же ситуация начала усложняться задолго до ограничений. Китай еще в 2017 году взял курс на улучшение экологии, что привело к сокращению производства электродов»,— напомнил господин Скловец. По его словам, все это в совокупности ведет к удорожанию продукции и дополнительной финансовой нагрузке на производителей, создание электродного завода «могло бы стать серьезным подспорьем для металлургической отрасли». «Конечно, весь объем потребности в экспортной части завод не закроет, но ситуация может улучшиться»,— считает эксперт.

Дарья Решетникова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ