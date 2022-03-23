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Волгоградцы не смогут сдавать на металл крышки люков и кабели

Волгоградцы не смогут сдавать на металл крышки люков и кабели

23 марта 2022, 13:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ТЭК
Отрасль: Металлургия 
Источник: vpravda.ru

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Перечень лома и отходов цветных металлов, разрешенных для приема от жителей региона, утвержден приказом облкома промышленной политики, торговли и ТЭК.

В документе указаны в алфавитном порядке 123 позиции. В их числе абажуры, барельефы, вешалки. Также волгоградцы могут сдавать в пункты приема замки, детские игрушки, ключи, кальяны, колпачки и продукты для упаковки, металлические линейки и маникюрные принадлежности. Среди крупных предметов – ванны, казаны, бытовые печи и самовары. Список замыкают чернильные приборы, штыри и распорки для брезентовых лодок и палаток, а также электромоторы к бытовым приборам. 

Добавим, что в бумаге не указаны канализационные люки и кабели связи. Поэтому если волгоградцы захотят сдать их, то получат отказ. 

Документ подписала глава ведомства Наталья Стрельцова. Он вступил в законную силу 21 марта текущего года. 

Анастасия Вильгельм. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.

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Источник: vpravda.ru

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