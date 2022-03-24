ПО "СмоленскЭлектроКабель" поддерживает науку

Сотрудники ПО «СмоленскЭлектроКабель» присоединились к исследованию изменений цветового зрения у людей, перенесших COVID-19.

К сожалению, коронавирусная инфекция вызывает серьезные последствия, пока до конца не изученные. Так называемый «постковидный синдром» включает ряд неприятных симптомов. Некоторые из них кратковременны и проходят через несколько недель после выздоровления, другие сохраняются надолго. Гипотез, какими могут быть последствия множество. Одну из них решили проверить исследователи Лаборатории цвета СмолГУ с помощью теста Фарнсворта-Манселла. Тест позволяет установить, затронули ли изменения цветовое зрение переболевших и как сильно изменились их цветоощущения.

С помощью теста Манселла можно точно просчитать уровни различительной способности человека в восприятии цветов. Всего за 15 минут он позволяет чрезвычайно точно оценить, как человек видит цвета и, например, определить степень дальтонизма или изменение зрения в определенной части спектра. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, эти изменения наблюдались в сине-зеленых оттенках.

В ходе тестирования сотрудникам ПО «СмоленскЭлектроКабель» нужно было расположить цветные фишки в пеналах таким образом, чтобы переход от одного цвета к другому был как можно более плавным.

В исследовании приняли участие более 40 человек. По окончанию тестирования, каждый участник получил сертификат, в котором можно было увидеть изменения своего цветовосприятия. В дальнейшем мы не только продолжим тестирование, но и разработаем план мероприятий по реабилитации.