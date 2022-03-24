В Челябинске разработали контакторы для электротранспорта

Быстродействующие электромагнитные контакторы созданы на АО "НПО "Электромашина" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех"). Испытания показали, что характеристики челябинских изделий выше, чем у западных аналогов, говорится в сообщении, распространенном в четверг Министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Контакторы применяются в трамваях, троллейбусах, электробусах, электровозах.

"Раньше электромагнитные контакторы выпускались исключительно за границей и поставлялись в интересах РЖД. Мы же своими силами полностью заместили этот продукт, и теперь он на 100% состоит из отечественных элементов. У нашей разработки множество преимуществ перед иностранными аналогами. Так, например, импортным выключателям для размыкания требуется дополнительный импульс, у нашего это происходит в штатном режиме", - цитирует пресс-служба директора по стратегическому и инновационному развитию НПО "Электромашина" Леонида Зелепухина.

Уточняется, чтобы реализовать свой проект, инженеры "Электромашины" создали принципиально новую схему соединения ответственных элементов. Каждое изделие проходит полный цикл испытаний на базе собственного центра предприятия. Тряска, вибрация, механические удары - тщательно проверяется реакция на все, с чем оборудование может столкнуться при эксплуатации.

Серийное производство контакторов "Электромашина" начнет летом 2022 года.

АО "НПО "Электромашина" - предприятие по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для оборонной и гражданской продукции.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области