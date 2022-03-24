Столичный производитель ГК «Москабельмет» с 2017 года выпускает силовые кабели с термостойкой изоляцией, состоящие полностью из отечественных материалов. Эту продукцию уже использовали при строительстве новых линий столичного и петербургского метрополитенов, в реконструкции автомобильных дорог, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения по всей стране, в том числе в Москве, Московской, Тверской, Челябинской областях, Краснодарском крае и Крыму.

«Москва предпринимает ряд мер для помощи предприятиям в поиске альтернативных поставщиков. При этом промышленники города давно решают вопросы, связанные с импортозамещением. Например, производитель кабелей уже несколько лет среди прочего предлагает продукцию, состоящую полностью из отечественных материалов. Она широко применяется в строительстве и используется для замены и реконструкции кабельных сетей на подземных и наземных объектах», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Продукция компании стала аналогом кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, которые полностью состоят из импортного сырья и широко применяются на многих объектах промышленной и городской инфраструктуры.

По словам генерального директора ГК «Москабельмет» Павла Морякова, из-за ограничений поставок иностранных материалов вскоре на рынке может наблюдаться дефицит такого типа кабелей. В связи с этим актуальность использования товаров из отечественного сырья только растет.

Предприятие также предлагает продукцию, при производстве которой вместо меди используется инновационный алюминиевый сплав. Применение таких элементов позволяет значительно сократить стоимость объектов строительства.

«Удорожание меди продолжается, что напрямую сказывается на производстве кабельной продукции и ее цене. Алюминий же позволяет защитить бюджет проектов. Уже сегодня кабели с алюминиевым сплавом активно применяются в строительстве жилья и промышленных заводов», – пояснил генеральный директор компании.

Спрос на эту категорию товаров столичных производителей стабильно растет. В прошлом году общий выпуск электрического оборудования в Москве увеличился на 65,9 процента в сравнении с 2020 годом. Значительный вклад в рост производства вносит и группа компаний «Москабельмет», которая входит в четверку крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. В 2021 году предприятие нарастило продажи кабелей на 35 процентов.

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Группа компаний «Москабельмет» – одно из первых в России предприятий по производству кабельно-проводниковой продукции, история которого берет начало в 1895 году. Сегодня оно входит в ТОП-4 российских производителей. Предприятию доверяют Министерство обороны, Росатом, метрополитен, Ростелеком, МТС, Мегафон, Вымпелком (бренд Билайн), Белтелеком, российские лидеры энергетической, нефтяной отраслей, промышленные предприятия, ведущие трансформаторные заводы.

ГК «Москабельмет» – автор целого ряда инновационных разработок, среди которых более 50 запатентованных моделей. Заводы группы компаний выпускают различные типы энергетических кабелей, волоконно-оптические кабели связи, медную катанку. Предприятие неукоснительно следует международным и российским стандартам и гарантирует качество, надежность и безопасность продукции.