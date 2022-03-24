Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о стимулировании дальнейшего развития возобновляемой энергетики.

Распоряжением утверждаются финансовые параметры (предельные величины капитальных и эксплуатационных затрат) на период после 2024 года для проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству объектов ВИЭ-генерации на розничных рынках электрической энергии.

Речь идёт о конкурсных отборах объектов ВИЭ-генерации для последующей продажи выработанной на них электроэнергии сетевым организациям.

Это делается для компенсации потерь сетевых организаций в объектах электросетевого хозяйства (в регламентированном размере 5%). Конкурсы проводятся субъектами Российской Федерации ежегодно на пятилетний период в отношении объектов солнечной, ветровой, гидрогенерации, а также других видов генерации на возобновляемых ресурсах.

Ранее размеры предельных величин капитальных и эксплуатационных затрат для объектов ВИЭ, на основе которых рассчитываются окупаемость проектов и тариф на продажу электроэнергии, были установлены до 2024 года. Теперь эти параметры рассчитаны до 2035 года.

Кроме того, распоряжением поручено Минэнерго осуществлять ежегодный мониторинг динамики развития ВИЭ как на оптовом рынке электрической энергии и мощности, так и на розничных рынках электрической энергии, включая микрогенерацию.