Брешь в системе закупок как ловушка для кабельщиков:
24 марта 2022, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВИЭ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: government.ru
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о стимулировании дальнейшего развития возобновляемой энергетики.
Распоряжением утверждаются финансовые параметры (предельные величины капитальных и эксплуатационных затрат) на период после 2024 года для проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству объектов ВИЭ-генерации на розничных рынках электрической энергии.
Речь идёт о конкурсных отборах объектов ВИЭ-генерации для последующей продажи выработанной на них электроэнергии сетевым организациям.
Это делается для компенсации потерь сетевых организаций в объектах электросетевого хозяйства (в регламентированном размере 5%). Конкурсы проводятся субъектами Российской Федерации ежегодно на пятилетний период в отношении объектов солнечной, ветровой, гидрогенерации, а также других видов генерации на возобновляемых ресурсах.
Ранее размеры предельных величин капитальных и эксплуатационных затрат для объектов ВИЭ, на основе которых рассчитываются окупаемость проектов и тариф на продажу электроэнергии, были установлены до 2024 года. Теперь эти параметры рассчитаны до 2035 года.
Кроме того, распоряжением поручено Минэнерго осуществлять ежегодный мониторинг динамики развития ВИЭ как на оптовом рынке электрической энергии и мощности, так и на розничных рынках электрической энергии, включая микрогенерацию.
«Продление механизма поддержки возобновляемой энергетики на розничных рынках будет способствовать привлечению инвесторов в реализацию инвестиционных ВИЭ-проектов и в долгосрочной перспективе обеспечит увеличение доли низкоуглеродной генерации в субъектах Российской Федерации. При этом мониторинг развития рынка ВИЭ позволить дать оценку эффективности существующих мер поддержки зелёного сектора электроэнергетики», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.
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