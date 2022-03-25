С целью знакомства и обсуждения вопросов сотрудничества промышленные предприятия ГК «Оптикэнерго» посетила делегация департамента строительства опорных сетей ПАО «Ростелеком». Гостям провели экскурсию по производственным цехам ЭМ-Кабель, ЭМ-КАТ, ЭМ-Пласт, СКО, Сармат, а также познакомили с возможностями испытательного центра «Оптикэнерго».

Экскурсия по предприятиям заняла около четырех часов так как ГК «Оптикэнерго» - это разноплановое производство, охватывающее все сферы кабельной индустрии, от производства материалов, до арматуры для подвеса и крепления кабелей и проводов. Это было отмечено и гостями холдинга.

На переговорах были затронуты вопросы сотрудничества, трудности, с которыми приходится сталкиваться и актуальные вопросы импортозамещения. Импортозамещение и максимальная эффективность для экономики – это главные вопросы, которые ставятся перед российскими компаниями руководством страны.

Масштабный проект ПАО «Ростелекома» по строительству волоконно-оптической линии связи от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT ("Транзит Европа — Азия нового поколения") потребовал от российских производителей оптоволокна «Оптиковолоконные Системы» разработки нового типа оптического волокна G.654.E, серийное производство которого началось в 2021 году.

ООО «Сарансккабель-Оптика» изготовило опытные образцы кабеля для этого проекта, которые удачно прошли испытания.