Prysmian Group сообщает об успешном завершении строительства самой длинной в мире подводной кабельной линии между Великобританией и Норвегией. Проложенная в Северном море линия North Sea Link позволит впервые производить обмен электроэнергией из возобновляемых источников между двумя странами, способствуя продвижению обеих стран на пути к нулевым выбросам при производстве и потреблении энергии.

В 2015 году норвежский оператор электрических сетей Statnett и британская компания по производству электроэнергии и газа National Grid заключили с Prysmian Group контракт стоимостью 550 миллионов евро на прокладку участков Lots 2 и 3 линии North Sea Link, состоящих из приблизительно 950 км подводных кабелей высокого напряжения постоянного тока (1400МВт, ± 525кВ), изготовленных на предприятии Arco Felice Factory компании Prysmian в Неаполе и проложенных в Северном море на трассе протяжённостью 720 км.

Менеджер проекта г-н Массимо Галлетта (Massimo Galletta) отметил, что все работы по этому проекту были выполнены в срок и с соблюдением самых высоких стандартов охраны труда, безопасности и качества. По плану 2015 года работы должны были быть завершены в соответствии с планом ввода линии в эксплуатацию в 2021 году.

Временные рамки выглядели вполне разумными, первые годы были посвящены проектированию и изготовлению кабельной системы и затем рассмотрению того, как наилучшим образом выполнить последующие работы. На этапе реализации проекта была выполнена оценка рисков, в частности, в отношении окончания этапа прокладки кабелей, и было установлено, что можно значительно снизить риски за счёт более раннего выполнения некоторых работ. Прокладка соединительной линии North Sea Link была осуществлена примерно на 9 месяцев раньше оговоренных в контракте сроков. Также удалось противостоять неблагоприятным факторам, вызванным пандемией Covid, благодаря протоколам, ориентированным, в первую очередь, на здоровье персонала.

В октябре 2020 года компания Prysmian получила сертификат, подтверждающий завершение работ по монтажу и прокладке кабелей. После успешного выполнения совместно с компанией Nexans переходных соединений между кабелями компаний Prysmian и Nexans во втором квартале 2021 года по плану начался этап испытаний и ввода системы в эксплуатацию в четвёртом квартале 2021 года, который был успешно завершён. По окончании пуско-наладочных работ и сдачи исполнительно-технической документации компания Prysmian получила Сертификат о завершении работ 14 февраля 2022 года, на месяц раньше предусмотренного контрактом срока.