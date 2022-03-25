Развитие распределённой генерации на Дальнем Востоке и в Арктике обсудили на Международном форуме «Электрические сети».

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в работе Международного форума «Электрические сети», который проходит в Москве с 22 по 25 марта. В рамках деловой программы эксперты обсудили ключевые направления развития электроэнергетики, включая программы строительства генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры, импортозамещение, цифровизацию и адаптацию отрасли к новым экономическим условиям. Одной из тем дискуссии стало развитие распределённой генерации на основе ВИЭ в удалённых и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики.

Об актуальных направлениях государственной энергетической политики в сфере развития ВИЭ рассказал генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Алексей Кулапин.

По его словам, развитие возобновляемой энергетики обеспечивает снижение углеродного следа в экономике и остается в фокусе внимания государства. В предыдущие годы для развития отрасли уже был сформирован целый ряд механизмов поддержки ВИЭ. С учетом динамично меняющейся ситуации в настоящее время на уровне Минэнерго и Правительства России прорабатываются дополнительные меры поддержки ТЭК, куда войдут и механизмы смягчения внешних вызовов для сектора возобновляемой энергетики. В качестве перспективного направления он отметил применение ВИЭ при модернизации локальной энергетики в удалённых районах Дальнего Востока и Арктики. Несмотря на стремительное развитие технологий, здесь основным источником энергии продолжают оставаться устаревшие дизельные электростанции, функционирование которых требует высоких финансовых затрат и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Перспективы развития ВИЭ в России представили в своем докладе директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев и заместитель генерального директора «Новавинд» Егор Гринкевич.

О проблемах ввода в эксплуатацию объектов микрогенерации: малых солнечных или ветрогенераторов мощностью 5-15 кВт, устанавливаемых для электроснабжения одного или нескольких домохозяйств, выступил генеральный директор одной из крупнейших компаний солнечной энергетики «ЮНИГРИН ПАУЭР» Олег Шуткин.

Модератор сессии, председатель правления ПН «Евросолар Россия» Георгий Кекелидзе рассказал об условиях роста доли региональной розничной и распределённой генерации на основе ВИЭ в энергетическом балансе страны.

«Эффективная эксплуатация объектов возобновляемой энергетики, функционирующих на розничном рынке, зависит от учета интересов всех участников проекта: правительства региона, инвестора ВИЭ и электросетевой компании. Работу по синхронизации этих интересов целесообразно проводить на базе РЭА Министерства энергетики РФ. Инновационная сфера ВИЭ пользуется значительным интересом у российских и зарубежных технологических компаний, которые активно реализуют инвестиционные проекты в различных сегментах рынка, включая сетевые электростанции, автономные гибридные энергоустановки и микрогенерацию. Учитывая технологические особенности, развитие этого сектора сдерживается административными барьерами интеграции в сложившуюся энергосистему и нуждается в государственной поддержке», - заявил Георгий Кекелидзе.

По мнению руководителя направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максима Губанова, для масштабной интеграции ВИЭ в существующие локальные энергосистемы существует ряд организационно-управленческих сложностей. Они в первую очередь связаны с отсутствием понятной и прозрачной системы привлечения частных инвестиций в отрасль распределённой генерации.

«Несмотря на стохастический, случайный характер производства электроэнергии на ВИЭ, современные технологии позволяют обеспечивать их долю в локальном энергоузле до тридцати процентов и более без рисков для потребителей. Использование ВИЭ в качестве альтернативы дизельному топливу имеет очевидный экономический эффект и является инвестиционно-привлекательным проектом. Вместе с тем, количество реализуемых проектов по сравнению с существующей потребностью Дальнего Востока и Арктики является крайне незначительным. Это говорит о существовании административных барьеров, необходимости эффективных мер государственной поддержки для повышения инвестиционной привлекательности отрасли распределённой генерации», - отметил Максим Губанов.

О деятельности КРДВ по привлечению частных инвестиций в развитие локальной энергетики рассказал заместитель директора департамента отраслевой экспертизы Василий Потёмкин в рамках сессии «Инвестиционный голод. Как привлечь инвестиции в отрасль?».

По его словам, несмотря на высокий интерес со стороны бизнеса, действующие объекты распределённой генерации в удалённых и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики характеризуются хроническим недоинвестированием. Спикер считает, что это связано с особенностями государственного регулирования цен на электроэнергию и отсутствием механизмов системной государственной поддержки отрасли.