Кабели "Москабельмет" — ответ на вызов времени

В 2020-2021 годах «Москабельмет» успешно преодолел пандемийные сложности, продолжал работать во время самоизоляции и обеспечивал страну всем необходимым объемом кабельной продукции. И сейчас, когда страна столкнулась с новыми вызовами, у предприятия есть уже готовые решения, которые позволяют эффективно продолжать работу в направлении импортозамещения.

На 100% наш

Из-за введения ограничительных мер на поставку зарубежного сырья ожидается высокий рост стоимости материалов для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины напряжением 6-35 кВ. Это напрямую скажется на производстве кабельной продукции и ее стоимости, ведь в России полиэтилен высокого качества не производится в той мере, в какой необходимо для изготовления силовых кабелей, — всё сырье закупается в ЕС и США.

Но у ГК «Москабельмет» есть кабель марки ТЭВОКС, разработанный в рамках программы импортозамещения. Он является аналогом кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, а по ряду других характеристик даже превосходит кабели с изоляцией из полимерных материалов. Раньше концентрация отечественного сырья в этом кабеле составляла 85%, но теперь ТЭВОКС на 100% состоит из отечественных материалов! Кабель с термостабилизированной изоляцией в полном объеме соответствует требуемым характеристикам по токовым нагрузкам и допустимой температуре нагрева жил. В 2018 году ТЭВОКС включен в реестр ПАО «Россети» и был признан инновационной разработкой ТЭК , в 2019 году стал лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России–2019». Продукт полностью сертифицирован и разрешен к применению.

Современный алюминий

Кабель ТЭВОКС может быть, как в медном исполнении, так и в алюминиевом, в том числе с инновационным алюминиевым сплавом 8xxx серии. И это ответ на еще один вызов текущей ситуации — удорожание меди на Лондонской бирже металлов (LME), происходящее в связи с ростом ключевой ставки и курса доллара продолжается. Переход от меди на алюминий 8ххх серии позволит сократить стоимость проектов до 50 %, а, следовательно, защитить бюджет проектов на большем этапе времени.

Кабель с алюминиевым сплавом 8ххх серии активно применяется на объектах жилого строительства ГК «ПИК», «Главстрой», «Донстрой», Setl Group, А101, «Самолет Девелопмент», ГК «Брусника». У него высокий потенциал для применения в уличном освещении (кабель марки АсВБШв), во временных сетях (кабель марки АсКГ), в строительстве НПЗ (кабели марок АсВБШв, АсППГ), метрополитена (кабель марки АсППГ), нефтегазового сектора (кабели марок АсКГ, АсППГ, Криосил АсРв), а также в строительстве промышленных заводов (кабели марок АсВБШв, АсППГ).