Минэнерго России сокращает количество плановых проверок для снижения административной нагрузки на энергокомпании в условиях внешнего санкционного давления.

«До конца текущего года комиссии по оценке готовности к работе в отопительный сезон не будут проводить плановые проверки, что позволит смягчить нагрузку на отрасль», − рассказал Евгений Грабчак.

Кроме того, чтобы снизить риски срыва плановых ремонтов электростанций из-за возможных ограничений поставок оборудования, материалов и услуг, организациям предоставят право принимать решение о переходе с планово-предупредительного ремонта оборудования на ремонт по техсостоянию по упрощенной процедуре.

Соответствующие изменения в Правила оценки готовности к работе в отопительный сезон и Правила организации техобслуживания и ремонта объектов электроэнергетики и другие нормативно-правовые акты вступят в силу в ближайшее время и будут действовать до 2023 года.