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На энергоблоке № 2 Курской АЭС начался планово-предупредительный ремонт

25 марта 2022 года энергоблок № 2 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт. Данный ремонт предусмотрен годовым графиком Концерна «Росэнергоатом» и рассчитан на 60 суток. 

«За это время, - сообщил заместитель главного инженера по ремонту Сергей Зыскин, - будут отремонтированы все главные циркуляционные насосы энергоблока, трубопроводная арматура, выполнены профилактические ремонты двух блочных турбогенераторов и другого оборудования. По результатам измерений предусмотрена замена некоторых технологических каналов, восстановление телескопических соединений трактов. Будут проведены модернизация оборудования, в частности, комплексной системы контроля, управления и защиты реактора, эксплуатационный контроль металла и сварных соединений, комплекс работ по управлению ресурсными характеристиками энергоблока. Во время ремонта намечено использовать инструменты и технологии бережливого производства, уже доказавшие высокую эффективность в данной сфере».

ППР – ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа. Отключения оборудования энергоблока № 2 произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

С момента пуска энергоблок № 2 Курской АЭС выработал более 243 млрд кВтч электроэнергии. Его ежегодная выработка способна обеспечивать потребление электроэнергии такого региона Центра России как Тамбовская область в течение полутора лет. В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме эксплуатации без генерации.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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