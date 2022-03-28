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28 марта 2022, 16:48
Рубрика: Мероприятия
Метки: ТЕХНОПОЛИС МОСКВА, РАЗРАБОТКИ, ЭЛЕКТРОНИКА, ФОТОНИКА
Отрасль: Электротехника
Источник: ОЭЗ "Технополис Москва"
Компании особой экономической зоны Москвы представят свои актуальные разработки на главной отраслевой выставке «Фотоника». Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
«Наиболее масштабное направление производственной и исследовательской деятельности предприятий столичной ОЭЗ – микроэлектроника и оптика. Она включает и фотонику как дисциплину, предполагающую работу со светом и лазерными технологиями. В этом кластере сегодня состоят более 30 резидентов, готовых вкладывать в отрасль и свои производства порядка 25 миллиардов рублей. На главной выставке по фотонике в этом году они представят собственные достижения и оригинальные разработки, в том числе в рамках импортозамещения», – рассказал Геннадий Дёгтев.
16-я Международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника» откроется 29 марта в ЦВК «Экспоцентр» и продлится до 1 апреля. Вход для посетителей доступен по предварительной регистрации на сайте. В прошлом году мероприятие, проводимое под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, собрало порядка 200 участников и более 8 тысяч посетителей.
В этом году ее участники – ведущие организации этой отрасли: Университет ИТМО, МГТУ им. Баумана, Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Центральный НИИ лазерного оборудования и технологий и многие другие. От ОЭЗ в мероприятии примут участие «МакроОптика», «Рокор», «ЗНТЦ» и другие. Они готовы знакомить посетителей с новинками собственного производства, наладить сотрудничество и заключить новые контракты с компаниями-потребителями.
Так, резидент «МакроОптика» – один из ведущих российских производителей оптических компонентов – покажет свои высокоточные элементы из оптического стекла и кристаллов с покрытием, примеры металлообработки деталей, оптико-механические и оптико-электронные системы. Например, тепловизор, на расстоянии измеряющий температуру тела у проходящего потока людей с распознаванием лиц.
Резидент «Рокор», производитель высококачественных изделий из искусственного сапфира, продемонстрирует образцы смотровых окон для лазеров и материалы на разных этапах производства.
Резидент «ЗНТЦ», реализующий совместно с компанией «Т8» и Ростелекомом сквозной проект по разработке оборудования для магистральных сетей, представит образцы мультиплексоров для оптических систем связи и другую свою продукцию. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с новой лабораторией измерения оптических характеристик приборов интегральной фотоники, вникнуть в заказное производство фотонных интегральных схем и технологии гибридизации оптических компонентов.
«В текущих условиях Россия должна развивать свой внутренний полный цикл в сфере фотоники, от стекла до конечного изделия. Для этого важно обеспечить не только производство, но и внутреннее потребление, и увеличивать спрос, чему способствует проведение отраслевых мероприятий», – отметил Сергей Гаврилов, проректор по научной работе НИУ МИЭТ, где совместно с МГПУ разработали универсальный чип для фотонной техники нового поколения.
Резиденты кластера микроэлектроники ОЭЗ Москвы обеспечивают свыше 50 процентов выпуска всей продукции особой экономической зоны. В 2022 году они уже открыли порядка 100 новых вакансий.
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