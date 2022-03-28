Компании особой экономической зоны Москвы представят свои актуальные разработки на главной отраслевой выставке «Фотоника». Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Наиболее масштабное направление производственной и исследовательской деятельности предприятий столичной ОЭЗ – микроэлектроника и оптика. Она включает и фотонику как дисциплину, предполагающую работу со светом и лазерными технологиями. В этом кластере сегодня состоят более 30 резидентов, готовых вкладывать в отрасль и свои производства порядка 25 миллиардов рублей. На главной выставке по фотонике в этом году они представят собственные достижения и оригинальные разработки, в том числе в рамках импортозамещения», – рассказал Геннадий Дёгтев.

16-я Международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника» откроется 29 марта в ЦВК «Экспоцентр» и продлится до 1 апреля. Вход для посетителей доступен по предварительной регистрации на сайте. В прошлом году мероприятие, проводимое под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, собрало порядка 200 участников и более 8 тысяч посетителей.

В этом году ее участники – ведущие организации этой отрасли: Университет ИТМО, МГТУ им. Баумана, Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Центральный НИИ лазерного оборудования и технологий и многие другие. От ОЭЗ в мероприятии примут участие «МакроОптика», «Рокор», «ЗНТЦ» и другие. Они готовы знакомить посетителей с новинками собственного производства, наладить сотрудничество и заключить новые контракты с компаниями-потребителями.

Так, резидент «МакроОптика» – один из ведущих российских производителей оптических компонентов – покажет свои высокоточные элементы из оптического стекла и кристаллов с покрытием, примеры металлообработки деталей, оптико-механические и оптико-электронные системы. Например, тепловизор, на расстоянии измеряющий температуру тела у проходящего потока людей с распознаванием лиц.

Резидент «Рокор», производитель высококачественных изделий из искусственного сапфира, продемонстрирует образцы смотровых окон для лазеров и материалы на разных этапах производства.

Резидент «ЗНТЦ», реализующий совместно с компанией «Т8» и Ростелекомом сквозной проект по разработке оборудования для магистральных сетей, представит образцы мультиплексоров для оптических систем связи и другую свою продукцию. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с новой лабораторией измерения оптических характеристик приборов интегральной фотоники, вникнуть в заказное производство фотонных интегральных схем и технологии гибридизации оптических компонентов.

«В текущих условиях Россия должна развивать свой внутренний полный цикл в сфере фотоники, от стекла до конечного изделия. Для этого важно обеспечить не только производство, но и внутреннее потребление, и увеличивать спрос, чему способствует проведение отраслевых мероприятий», – отметил Сергей Гаврилов, проректор по научной работе НИУ МИЭТ, где совместно с МГПУ разработали универсальный чип для фотонной техники нового поколения.

Резиденты кластера микроэлектроники ОЭЗ Москвы обеспечивают свыше 50 процентов выпуска всей продукции особой экономической зоны. В 2022 году они уже открыли порядка 100 новых вакансий.