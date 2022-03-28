За период отопительного сезона сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» выполнили модернизацию электросетевого хозяйства и организовали электроснабжение объектов здравоохранения в Советском районе.

В ходе технических работ в период с 1 ноября 2021 года по настоящее время энергетики выполнили капитальный ремонт 19 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, реконструировали 8,5 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, заменили 11 км проводов распределительных сетей различного класса напряжения и установили 21 опору. Кроме того, была проведена расчистка более 6 км трасс ВЛ. Данные меры направлены на повышение надежности электроснабжения абонентов и сокращение рисков возникновения аварийных ситуаций в сетях.

В тот же период специалисты ГУП РК «Крымэнерго» подключили к сетям фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах Советского района (с. Октябрьское, с. Алмазное и с. Ровенки) и станцию скорой помощи в пгт Советском.