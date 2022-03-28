Работы завершены на воздушных линиях 220 кВ «Уренгой – Оленья-2» и «Уренгой – Пангоды», которые задействованы в выдаче мощности Уренгойской ГРЭС потребителям Надымского и Пуровского районов ЯНАО. Смонтировано более 100 км нового грозотроса, выправлены и укреплены промежуточные опоры, расчищены просеки.

Грозотрос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии в провод и предотвращения перекрытия изоляции, в результате чего возможно короткое замыкание и отключение энергообъекта.

При замене использовалось российское оборудование, срок службы которого рассчитан не менее чем на 50 лет. Новый грозотрос характеризуется высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии, что особенно важно, учитывая сложные условия северного климата.

Проект позволит повысить надежность электроснабжения более 100 000 жителей, а также крупных газодобывающих предприятий ЯНАО.