В Адыгейском филиале «Россети Кубань» приступили к реконструкции важного питающего центра – высоковольтной подстанции 35 кВ «Комбизавод» в Гиагинском районе Республики Адыгея. Энергоузел обеспечивает энергоснабжением важные объекты социальной инфраструктуры и АПК, в том числе Адыгейский комбикормовый завод, потребителей станицы Гиагинская и части станицы Келермесская с общей численностью населения порядка 19 тыс. человек.

На подстанции энергетики выполнят установку двух современных силовых трансформаторов общей мощностью 12,6 МВА, проведут техническое переоснащение подстанционного оборудования, благоустроят территорию, обновят ограждение объекта и предупреждающие знаки, проведут мероприятия по противопожарной безопасности.

– Модернизация подстанции «Комабизавод» позволит в два с половиной раза увеличить ее мощность, создать резерв для технологического присоединение новых потребителей как физических, так и юридических лиц, а также повысить надежность функционирования электросетевого комплекса Гиагинского района, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Реконструкция центра питания реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 году.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА.