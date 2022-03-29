В Москве состоялось межведомственное совещание по вопросам реализации программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 – 2023 гг. под руководством советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антона Кобякова.

«Россия продолжает последовательную работу по реализации комплексной программы председательства с целью устойчивого развития региона. Новые возможности в Арктике будут рассмотрены в рамках запланированных мероприятий председательства, а также на площадках ведущих международных форумов, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Петербургский международный юридический форум», – подчеркнул Антон Кобяков.

Участники совещания также рассмотрели возможность организации тематических арктических стендов на выставках в рамках указанных форумов. Кроме того, в рамках их деловой программы будет запланировано проведение сессий и круглых столов, посвященных тематике развития Арктической зоны Российской Федерации.

«Россия, на долю которой приходится почти треть всей территории Арктического региона, более половины его населения, около половины береговой линии и 70% всей экономической активности, отлично осознает свою особую ответственность за судьбу Арктики и использует все возможности – как в многосторонних, включая региональные, так и в двусторонних форматах – для формированием международных партнерств в интересах устойчивого развития Заполярья. Цели и задачи программы российского председательства в Арктическом совете полностью соответствуют Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. На время “заморозки” взаимодействия с другими странами-членами в формате Совета Россия намерена исходить из своих национальных интересов в высоких широтах, ориентируя механизм председательства на поиск эффективных решений стоящих перед регионом внутренних задач», - отметил Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Комплексная программа председательства России направлена на продвижение сотрудничества по повышению благосостояния и качества жизни населения Арктики, включая коренные народы Севера, его адаптации к последствиям изменения климата, сохранению арктического биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечению социально-экономического развития, поиску решений в области глобальной энергетической и транспортной безопасности, продвижению научного сотрудничества в высоких широтах и укреплению Арктического совета. Оператором мероприятий председательства России в Арктическом совете выступает Фонд Росконгресс.