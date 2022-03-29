 
Мероприятия

Приоритеты российского председательства в Арктическом совете обсудят в рамках ведущих международных форумов в России

В Москве состоялось межведомственное совещание по вопросам реализации программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 – 2023 гг. под руководством советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антона Кобякова.

«Россия продолжает последовательную работу по реализации комплексной программы председательства с целью устойчивого развития региона. Новые возможности в Арктике будут рассмотрены в рамках запланированных мероприятий председательства, а также на площадках ведущих международных форумов, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Петербургский международный юридический форум», – подчеркнул Антон Кобяков.

Участники совещания также рассмотрели возможность организации тематических арктических стендов на выставках в рамках указанных форумов. Кроме того, в рамках их деловой программы будет запланировано проведение сессий и круглых столов, посвященных тематике развития Арктической зоны Российской Федерации.

«Россия, на долю которой приходится почти треть всей территории Арктического региона, более половины его населения, около половины береговой линии и 70% всей экономической активности, отлично осознает свою особую ответственность за судьбу Арктики и использует все возможности – как в многосторонних, включая региональные, так и в двусторонних форматах – для формированием международных партнерств в интересах устойчивого развития Заполярья. Цели и задачи программы российского председательства в Арктическом совете полностью соответствуют Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. На время “заморозки” взаимодействия с другими странами-членами в формате Совета Россия намерена исходить из своих национальных интересов в высоких широтах, ориентируя механизм председательства на поиск эффективных решений стоящих перед регионом внутренних задач», - отметил Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Комплексная программа председательства России направлена на продвижение сотрудничества по повышению благосостояния и качества жизни населения Арктики, включая коренные народы Севера, его адаптации к последствиям изменения климата, сохранению арктического биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечению социально-экономического развития, поиску решений в области глобальной энергетической и транспортной безопасности, продвижению научного сотрудничества в высоких широтах и укреплению Арктического совета. Оператором мероприятий председательства России в Арктическом совете выступает Фонд Росконгресс.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Пресс-офис председательства России в Арктическом совете

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Игорь Маковский и Андрей Клычков наградили сотрудников 29.03.2022
Игорь Маковский и Андрей Клычков наградили сотрудников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Форум-выставка 29.03.2022
Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ": Время российской промышленности
Оснащение зданий инженерно-техническими системами: как не ошибиться при выборе систем электроснабжен... 28.03.2022
Оснащение зданий инженерно-техническими системами: как не ошибиться при выборе систем электроснабжен...
Разработки предприятий ОЭЗ 28.03.2022
Разработки предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" представят на главной отраслевой выставке по фотонике
Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
10.04.2019
На Форуме "Арктика-территория диалога" "Атомредметзолото" подписало два соглашения по проекту разработки месторождения "Павловское"
06.07.2021
Инвестиции в комплекс станции "Снежинка" на Ямале составили около 3 млрд рублей
29.01.2021
Мегафон" и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect
03.12.2018
Минпромторг России принял участие в VI Международном арктическом правовом форуме "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно