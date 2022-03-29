Свыше 6 млрд рублей инвестиций привлечет в экономику Адыгеи проект склада для интернет-магазина OZON, который планируется построить на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский". Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам заседания координационного совета по экономической политике республики.

Здесь отметили, что на обсуждение вынесли проекты для включения их в перечень новых инвестпроектов, утверждаемый Минэкономразвития России, что дает возможность предприятиям получить субсидии для строительства объектов инфраструктуры.

"Инвестор подтвердил свои намерения построить в Теучежском районе универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский", - сказали в пресс-службе. Там также добавили, что планируемый объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей. "Для создания необходимой инфраструктуры потребуется вложить более 455 млн рублей - средства, которые инвестор планирует заявить для компенсации, дополнительно арендатором OZON будет вложено 2,2 млрд. рублей и создано до 2 тыс. рабочих мест", - пояснили в пресс-службе.

Как ожидается, склад площадью в 107 тыс. кв. м предназначен для товаров крупной торговой сети - интернет-магазина OZON. "Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на август 2023 года", - заметили в пресс-службе.

Собеседник агентства также подчеркнул, что координационный совет поддержал данный проект, а выплаты компенсации инвесторам части затрат на развитие инфраструктуры планируется начать уже в этом году. "На создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов в 2022 году предусмотрено 283,7 млн рублей, в 2023 и 2024 годах - по 595,3 млн рублей", - сказал он.