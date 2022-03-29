Специалисты АО «НИИграфит» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») разработали новый композиционный материал ЭПАН-3Б, который производится полностью из отечественного сырья. Пресс-волокнит этого типа используется для производства деталей, которые работают в агрессивных средах, а также при высоких температурах в атомной и нефтегазовой отрасли, автомобильной, авиационной и космической промышленности.

Преимущества нового материала – в улучшенных технологических и экологических характеристиках, а также низкой себестоимости из-за использования отечественного российского углеродного войлока. В отличие от предыдущего поколения, новый материал кратковременно устойчив к высоким температурам, а его состав позволит сократить выброс фенола в воздух рабочей зоны производственных помещений в три раза.

«Разработки наших технологов позволяют обеспечить поставки пресс-волокнита класса ЭПАН, сократив при этом его стоимость и повысив качество нашей продукции. В настоящее время потребность рынка в углеволокните типа ЭПАН составляет 60 тонн в год. НИИграфит к 2024 году планирует выйти на ежегодный объем 10 тонн», – отметил заместитель директора по науке и инновациям АО «НИИграфит» Артур Гареев.

Новый материал разработан в рамках реализации Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП) - сводного перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), способствующий реализации научно-технической политики Росатома и достижению технологического лидерства. Прежде всего, ЕОТП ориентирован на разработку приоритетных направлений, в число которых входят: проектное направление "Прорыв", развитие современной ядерной энергетики на базе технологий водо-водяных энергетических реакторов, атомные станции малой мощности, переработка ОЯТ и мультирециклирование ядерных материалов, водородная энергетика, материалы и технологии, ядерная медицина, сверхпроводимость, лазерные, термоядерные и плазменные технологии.

ЭПАН широко применяется в качестве материала для изготовления рабочих колес центробежных насосов и лопаток компрессоров, работающих продолжительное время в агрессивных средах. Также данный волокнит можно применять в качестве абляционного теплозащитного материала в изделиях, работающих кратковременно при высоких температурах, а также в обтекающем потоке горячего газа.

Источник: Пресс-служба АО «Наука и инновации»