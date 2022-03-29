23 марта в Пскове при участии Администрации Псковской области прошло выездное совещание ПАО «Газпром», ООО «СКТ Групп» и ГК «AKRON HOLDING». Главной темой встречи был вопрос модернизации имеющихся комплексов, а также перспективные разработки сварочного оборудования для труб средних и малых диаметров.

Одним из направлений нефтегазового сектора экономики, которое необходимо развивать быстрыми темпами, является строительство новых и ремонт имеющихся трубопроводных мощностей. Сварка всегда оставалась самым трудоемким процессом, определяющим качество и темпы строительства магистральных нефтегазопроводов.

Проект замещения импортного сварочного оборудования российским, как и автоматизации самого процесса, существует не первый год, и сейчас он как никогда актуален. В настоящее время в России только завод «ТЭСО» (входит в ООО «СКТ Групп») обладает достаточным опытом и техническими возможностями в разработке и изготовлении комплексов оборудования для контактной стыковой сварки трубопроводов как больших, так и малых диаметров. ПАО «Газпром» имеет многолетний положительный опыт эксплуатации комплексов псковского производства.

Для Псковской области проект обладает и практическим смыслом: под развитие направления будут созданы дополнительные рабочие места. Квалифицированные инженеры смогут реализовать свои навыки и компетенции, а начинающие специалисты - получить уникальный практический опыт.

По результатам встречи стороны приступили к реализации договоренностей и разработке дорожной карты дальнейшего взаимодействия, результаты которого будут представлены в рамках Международного Газового Форума в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года.