«Россети Северный Кавказ» ведут в Сунженском районе Ингушетии реконструкцию трех воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в рамках подготовки к празднованию 30-летия возрождения республики.

Воздушная линия электропередачи 10 кВ служит резервной для международного аэропорта «Магас». Энергообъект напряжением 6 кВ запитывает часть города Сунжи и сельского поселения Троицкое. ЛЭП 0,4 кВ обеспечивает электроснабжение сунженцев, проживающих по улице Ленина. Общая протяжённость реконструируемых участков – более 3 километров.

Специалисты заменят 36 дефектных и деревянных опор на новые железобетонные, более 5 километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Монтаж СИП обусловлен его высоким классом безопасности и надежности. Применение такого провода позволяет энергетикам решить сразу несколько задач: сократить объём и время аварийно-восстановительных работ, снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности. В перечень технических мероприятий также вошла замена траверсов и 140 поврежденных и отработавших нормативный срок службы изоляторов.

Программа эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергокомпании предусматривала реконструкцию данных энергообъектов в начале 2023 года. Но после обращения республиканских органов власти технические мероприятия перенесли на март текущего года.

«Надежное электроснабжения данного участка сейчас приобретает особое значение, поскольку главное празднование, посвященное юбилею Ингушетии, запланировано в городе Сунже. И на просьбу республиканских органов власти скорректировать графики ремонтной кампании и провести запланированный объем работ раньше, мы ответили безусловным согласием, – подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. – Для компании «Россети Северный Кавказ» очень важно быть максимально интегрированными в жизнь регионов в зоне своей ответственности. Только так мы можем полноценно решать свою главную задачу – всесторонне поддерживать развитие территорий».

В настоящее время на участках работают 15 специалистов Сунженских районных электрических сетей, задействовано 5 единиц специальной техники. Энергетики уже завершили порядка 40 % от общего объема запланированных работ. Полностью завершить проект планируется к концу апреля.