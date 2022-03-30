АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение построенного участка перехода Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП) через малый водоток - ручей Мурениха в Домодедовском городском округе Московской области.

Работы проводились с октября 2020 года. В границах малого водотока произведена замена завершивших свой срок эксплуатации трех ниток трубопровода - для транспортировки автомобильного бензина, дизельного и авиационного топлива. Общая протяженность участка, на котором велись работы - 612 метров.

Выполнены сварочно-монтажные, изоляционные и пусконаладочные работы. Завершены гидравлические испытания и внутритрубная диагностика трубопроводов. После этого специалисты выполнили последовательное технологическое подключение всех трех ниток к КМНПП. Подключение нитки для транспортировки автомобильного бензина стало завершающим этапом технического перевооружения участка линейной части трубопровода. В работах по подключению участка были задействованы 25 человек и 12 единиц спецтехники.

Комплекс технических мероприятий был реализован с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

Работы на участке перехода трубопровода через ручей Мурениха выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы и Московского авиационного узла в части увеличения объемов транспорта и налива нефтепродуктов потребителям столичного региона. Цель - повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.

Транспортировка нефтепродуктов по трем ниткам КМНПП осуществляется в штатном режиме.