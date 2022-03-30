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CНСЗ успешно завершил приемо-сдаточные испытания катушки полоидального поля для реактора ИТЭР

CНСЗ успешно завершил приемо-сдаточные испытания катушки полоидального поля для реактора ИТЭР

30 марта 2022, 15:45
Рубрика: Наука
Метки: ИТЭР, ITER, НИИЭФА, СНСЗ
Отрасль: Электротехника Атомная промышленность 
Источник: snsz.ru

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В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) успешно завершен заключительный этап работ по изготовлению катушки полоидального поля для реактора ИТЭР – приёмо-сдаточные испытания (Factory acceptance test) катушки PF1.

Специалисты СНСЗ и НИИЭФА, в соответствии с программой испытаний утвержденной Международной Организацией ИТЭР, без замечаний завершили все необходимые тесты катушки, включавшие высоковольтные испытания постоянным и переменным током (AC, DC), высоковольтные испытания по критерию Пашена (Pashen), испытания герметичности катушки методом вакуумной камеры (Leak tightness test).

Работы проводились в присутствии ответственных представителей НИИЭФА, ЧУ ИТЭР-Центр и МО ИТЭР.

Успешными приемо-сдаточными тестами подтверждено высокое качество изоляции, сборки контактных соединений, а также сварки гелиевой обвязки катушки.

С 2008 года специалистами СНСЗ проведена большая работа по созданию технологий и оборудования, отладке технологических процессов, изготовлению квалификационных образцов и, наконец, изготовлению самой катушки. На всех этапах работ представителями Международной Организации ИТЭР проводился жёсткий контроль по соблюдению технологий производства и качеству материалов. В ближайшее время запланирована упаковка катушки и подготовка к отправке на площадку сооружения реактора ИТЭР на юге Франции».

Катушка PF1, диаметром 9 метров и массой 160 тонн, является одной из шести катушек полоидального поля в магнитной системе, которая служит для удержания плазмы в реакторе ИТЭР. Катушка – крупногабаритный сверхпроводящий магнит, основой которого являются восемь сверхпроводниковых двухзаходных галет.

Работы над созданием полоидальной катушки для международного экспериментального термоядерного реактора осуществляются Средне-Невским судостроительным заводом совместно с АО «НИИЭФА» им. Д.В. Ефремова. Изготовление катушки полоидального поля PF1 – это одно из важнейших обязательств Российской Федерации в проекте ИТЭР.

Фото: snsz.ru

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Источник: snsz.ru

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