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Минпромторг России провел семинары по разъяснению Постановлений № 311 и 312

Минпромторг России провел семинары по разъяснению Постановлений № 311 и 312

30 марта 2022, 17:48
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, СЕМИНАР, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: Минпромторг России

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Минпромторг России провел серию семинаров с представителями делового сообщества, федеральных и региональных органов исполнительной власти по разъяснению практических аспектов применения постановлений Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 311 и 312.

30 марта состоялся семинар для федеральных и региональных органов исполнительной власти, участие в котором приняли 150 представителей государственного сектора.

В качестве спикеров перед участниками выступили представитель Минпромторга России, начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев, а также директор Департамента экспертизы и сертификации ТПП России Евгений Ильичев.

Издание данных постановлений связано с обеспечением национальной безопасности и работоспособности отечественных промышленных предприятий, а также доступности этой продукции для потребителей, а введение соответствующих мер предусмотрено Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 8 марта 2022 г. № 100,

- отметил представитель Минпромторга России.

Участники семинара отметили работу ФТС России и ТПП России по снижению нагрузки на российских экспортеров в связи с действием постановлений № 311 и 312.

Вся необходимая информация и разъяснения незамедлительно доводятся до должностных лиц таможенных органов,

- подчеркнул Сергей Шкляев.

Он пояснил, что ФТС России совместно с заинтересованными ведомствами ведется постоянная работа по доработке Постановлений № 311 и 312 с целью избежания сложностей с администрированием соответствующих мер.

Так, для поддержки российских компаний ТПП России разработала упрощенную процедуру получения сертификатов о происхождении товара.

Кроме того, до 31 декабря 2022 г. сертификаты СТ-1 для российских таможенных органов будут выдаваться на безвозмездной основе и с минимальными временными затратами,

 - добавил Евгений Ильичев.

Также 18 марта 2022 г. в формате ВКС состоялся семинар с участием представителей Минпромторга России, ФТС России и ТПП России. Участие в нем приняло более 1000 представителей бизнеса. В ходе семинара представители Минпромторга России, ФТС России и ТПП России ответили на наиболее часто возникающие вопросы, а также совместно с компаниями сформировали предложения по корректировке указанных постановлений.

Запись семинара от 30 марта 2022 г. можно посмотреть в официальных социальных сетях.

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Источник: Минпромторг России

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