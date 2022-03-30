Строительство единственного в Южном федеральном округе завода по производству силовых трансформаторов в рамках импортозамещения планируют начать в Краснодаре в течение двух лет. Мощность предприятия составит порядка одной тысячи изделий в год, об этом журналистам сообщил мэр города Андрей Алексеенко по итогам посещения группы компаний "Сети-Макс".

"Сегодня мы ориентируемся на отечественных производителей, поэтому объемы производства будут только расти. Считаю необходимым наладить и выпуск силовых трансформаторов, ведь это сердце трансформаторных подстанций. Знаю, что сейчас закупаете их в Казахстане и отдаленных регионах России, на Юге таких заводов нет. Процесс запуска достаточно небыстрый, над этим нужно работать, готовиться заранее, уже сейчас формировать все необходимые документы, со своей стороны, поможем подобрать подходящий земельный участок", - приводит пресс-служба мэрии слова Алексеенко.

Уточняется, что строительство нового завода планируется начать в течение двух лет, мощность предприятия будет составлять порядка 1 тыс. трансформаторов в год. Кроме того, компания расширяет существующие производства, к июню планируется завершить строительство цеха площадью 1,4 тыс. кв. м. По данным пресс-службы, ранее компания сотрудничала с европейскими поставщиками комплектующих, на данный момент перешла на импортозамещение, в результате около 80% комплектующих и других материалов закупается внутри страны.

Группа компаний "Сети-Макс" работает с 2008 года, производит трансформаторные подстанции, распределительные устройства, источники бесперебойного питания и другое электрооборудование. Компания занимается автоматизацией и энергообеспечением стадионов, гипермаркетов, логистических центров, торговых комплексов, гостиниц, социальных, спортивных и общественно-деловых объектов на территории России.