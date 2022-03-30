В ходе Сессии генеральный директор энергокомпании Игорь Маковский и ключевые руководители Исполнительного аппарата, филиалов и производственных подразделений Обществ вырабатывают подходы к развитию компании в абсолютно новой, сложнейшей обстановке, не имеющей примеров по масштабу и уровню воздействия на реальный сектор экономики, бизнес и даже на отношения между простыми гражданами.

Руководитель компании дал всему происходящему конкретное определение – Культура отмены. Игорь Маковский подчеркнул, что практику нетерпимости к противоположным взглядам, моду на публичное осуждение, а также тенденцию подменять сложные политические вопросы «ослепляющими» моральными лозунгами культивируют недружественные западные страны.

В течение двух дней участники работают в группах, презентуют инициативы в области инцидент-менеджмента и антикризисного управления. Особое внимание уделяется отдельному направлению – работе с фейками.

Модератором события стал известный специалист по проведению групповых тренингов, независимый эксперт по управлению персоналом Владимир Соловьев. На мероприятии также выступил российский бизнес-тренер, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шишаков.

«В условиях беспрецедентных ограничений необходимо сформировать цепочки создания суверенного энергетического продукта. Сейчас для каждого открыто окно новых возможностей. При этом создавать или развивать не значит делать с нуля. Важно максимально эффективно использовать свои ресурсы – людей, технику, производственные площадки, опираться на собственные знания и опыт. Такой подход позволит нам уверенно двигаться вперед. Наши цели мы не меняем!», – отметил Игорь Маковский.