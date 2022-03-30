 
Мероприятия

На Стратегической сессии "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" определяют новые возможности для компании в условиях масштабных перемен

В ходе Сессии генеральный директор энергокомпании Игорь Маковский и ключевые руководители Исполнительного аппарата, филиалов и производственных подразделений Обществ вырабатывают подходы к развитию компании в абсолютно новой, сложнейшей обстановке, не имеющей примеров по масштабу и уровню воздействия на реальный сектор экономики, бизнес и даже на отношения между простыми гражданами.

Руководитель компании дал всему происходящему конкретное определение – Культура отмены. Игорь Маковский подчеркнул, что практику нетерпимости к противоположным взглядам, моду на публичное осуждение, а также тенденцию подменять сложные политические вопросы «ослепляющими» моральными лозунгами культивируют недружественные западные страны.

В течение двух дней участники работают в группах, презентуют инициативы в области инцидент-менеджмента и антикризисного управления. Особое внимание уделяется отдельному направлению – работе с фейками.

Модератором события стал известный специалист по проведению групповых тренингов, независимый эксперт по управлению персоналом Владимир Соловьев. На мероприятии также выступил российский бизнес-тренер, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шишаков.

«В условиях беспрецедентных ограничений необходимо сформировать цепочки создания суверенного энергетического продукта. Сейчас для каждого открыто окно новых возможностей. При этом создавать или развивать не значит делать с нуля. Важно максимально эффективно использовать свои ресурсы – людей, технику, производственные площадки, опираться на собственные знания и опыт. Такой подход позволит нам уверенно двигаться вперед. Наши цели мы не меняем!», – отметил Игорь Маковский.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр

MSCT
2.13

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Приоритеты российского председательства в Арктическом совете обсудят в рамках ведущих международных ... 29.03.2022
Приоритеты российского председательства в Арктическом совете обсудят в рамках ведущих международных ...
Игорь Маковский и Андрей Клычков наградили сотрудников 29.03.2022
Игорь Маковский и Андрей Клычков наградили сотрудников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Форум-выставка 29.03.2022
Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ": Время российской промышленности
Оснащение зданий инженерно-техническими системами: как не ошибиться при выборе систем электроснабжен... 28.03.2022
Оснащение зданий инженерно-техническими системами: как не ошибиться при выборе систем электроснабжен...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно