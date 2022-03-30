На Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после капитального ремонта введен в эксплуатацию гидроагрегат со станционным №11 установленной мощностью 125,5 МВт. За два месяца гидроэнергетики восстановили турбину, механическую и электрическую части генератора, вспомогательное оборудование. Проведены испытания системы регулирования, возбуждения и защит гидроагрегата.

Основные работы по капитальному ремонту гидроагрегата выполнили специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро). Всего в 2022 году энергетики Волжской ГЭС запланировали капитальный ремонт шести и текущий ремонт шестнадцати гидроагрегатов. Все капитальные ремонты направлены на повышение безопасности и надежности работы основного оборудования стации.