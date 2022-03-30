Работы пройдут на участке от въезда в деревню Сахарово до миграционного центра. Закончить их планируют в этом году.

В поселении Вороновском началось обустройство подъездных путей к Многофункциональному миграционному центру Москвы (ММЦ). Реорганизация схемы движения должна улучшить транспортную ситуацию в районе.

Миграционный центр Москвы создали в 2015 году для иностранцев, живущих и работающих в столице. Он расположен рядом с деревней Сахарово, по адресу: Варшавское шоссе, 64-й километр, владение 1, строение 47. Здесь можно оформить патенты, разрешение на временное пребывание в России, вид на жительство или гражданство.

«До миграционного центра в Вороновском можно добраться на автобусе от станции метро “Лесопарковая”, но из-за большого количества пассажиров многие предпочитают ехать на автомобиле. За последние годы транспортный поток значительно увеличился, в результате в районе деревни Сахарово по направлению к ММЦ образуются пробки. С просьбой расширить дорогу неоднократно обращались как местные жители, так и дачники, живущие в расположенных поблизости садовых некоммерческих товариществ», — рассказал замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

Работы пройдут на участке от въезда в деревню Сахарово до миграционного центра. Там выставили ограждения и обустроили проходы для пешеходов.

«В ходе работ к двум существующим полосам дороги добавим третью шириной 3,5 метра. Этого достаточно не только для легкового транспорта, но и для автобусов. Протяженность участка вдоль деревни Сахарово составляет 1,3 километра», — отметил Антон Акулов.

Для создания дополнительной полосы рабочие разобрали часть дорожного полотна и сняли дерн с обочины и откосов. Сформировав насыпь, они приступили к созданию новой «дорожной одежды»: уложили геотекстиль, несколько слоев песка и щебеночно-песчаную смесь. После этого основание забетонировали и уложили верхний слой из крупнозернистого асфальтобетона. Следующим этапом станет фрезерование и укладка геосетки на всю ширину нового участка, а также устройство двух слоев дорожного покрытия. В завершение обочину укрепят щебнем толщиной 20 сантиметров, на насыпь уложат газон, сделают кюветы и уложат трубы для пропуска воды.

В планах также убрать под землю кабельные линии, обустроить новые тротуары вдоль дороги и отделить их от проезжей части бордюрным камнем. Кроме того, на участке установят 59 фонарей с энергосберегающими лампами, а на пешеходных переходах разместят девять опор с контрастным освещением.

«Для пассажиров общественного транспорта установим четыре современных остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Там можно будет укрыться от непогоды в ожидании автобуса, а заодно зарядить мобильный. Также полностью заменим оборудование трех светофоров и установим два дополнительных с кнопкой для безопасного перехода через Варшавское шоссе», — сообщил Антон Акулов.

Для посетителей миграционного центра оборудуют две дополнительные парковки. Рядом со зданием разобьют газон, а осенью высадят деревья и кустарники. Все работы планируют завершить до конца года.