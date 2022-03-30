На «Заводе Москабель» побывали корреспонденты телеканала «Россия 24». В специальном репортаже проекта «Городские технологии» показали работу предприятия в направлении импортозамещения, а Павел Моряков рассказал о новых кабелях для электрозаправок.

«Городские технологии» — проект о том, как управлять мегаполисом и самыми разными его составляющими. Кабельная продукция, производимая ГК «Москабельмет», — одна из важнейших частей инфраструктуры города. Логично, что сюжет о компании вошел в выпуск «Произведено в Москве», который посвящен успешной работе столичных предприятий в условиях экономических вызовов. Он рассказывает об увеличении производства импортозамещающей продукции, готовности промышленников вытеснять с рынка импорт. Одна из такой продукции — кабель из бумажной пропитанной изоляции производства «Москабельмет». По своим характеристикам такой кабель полностью соответствует кабелю из сшитого полиэтилена, но при этом на 100% состоит из отечественного сырья.

Но даже при редкой необходимости использовать ввозимое сырье, «Москабельмет» способен обеспечить потребности в отдельных видах продукции. Речь идет о новых кабелях, которыми комплектуются заправочные станции для электромобилей.

«В прошлом году мы разработали специальный кабель для электрозаправок. И мы единственные в России, кто его производит. В этом кабеле используется совершенно новая технология, пока еще не освоенная российским химиками. Поэтому мы заранее запаслись 20 тоннами сырья, которого хватит для производства кабелей, позволяющими установить порядка 20 000 электрозаправок, что покрывает ближайшие планы государства на 2,5 года», — рассказал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

Кабели сверхгибкие, выполнены из оболочки, стойкой к УФ-излучению, устойчивы к механическим повреждениям и воздействиям нефтепродуктов и подходят для эксплуатации во всех климатических зонах страны. Как стало недавно известно, на заводе «Автотор» в Калининградской области стартует выпуск отечественных электромобилей: первая партия намечена на 2023 год. Выпуск автомобилей только планируется, а кабели отечественного производства для них уже есть! «Москабельмет» в очередной раз сработал на опережение и, как всегда, находится в авангарде актуальных трендов и потребностей рынка.