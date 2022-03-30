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ООО "Томсккабель" приглашает на 21-ю юбилейную международную выставку "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса"

ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 21-ю юбилейную международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», которая пройдет с 18 по 21 апреля 2022 г.

На выставке Томский кабельный завод представит:

  • Нефтепогружной кабель, продукцию торговой марки «ТОФЛЕКС®» шахтный, монтажный, ЭПР, ЭМС, СОЛАР, КС, СРГК.
  • Также образцы продукции основных номенклатурных групп: силовой, контрольный кабель, провода, и кабели среднего напряжения.

Место проведения:

г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Краснопресненская наб., 14
Павильон 8, 2-й уровень, зал №2, стенд №82C15

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте: Регистрация посетителей выставки Нефтегаз (neftegaz-expo.ru)
Подробнее о выставке – на сайте О выставке Нефтегаз (neftegaz-expo.ru)

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Источник: ООО "Томсккабель"

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