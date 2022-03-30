Премьера спецвыпуска RusCable Review: Сарансккабель-Оптика
30 марта 2022, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: НЕФТЕГАЗ-2022, ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Томсккабель"
ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 21-ю юбилейную международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», которая пройдет с 18 по 21 апреля 2022 г.
На выставке Томский кабельный завод представит:
Место проведения:
г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Краснопресненская наб., 14
Павильон 8, 2-й уровень, зал №2, стенд №82C15
Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте: Регистрация посетителей выставки Нефтегаз (neftegaz-expo.ru)
Подробнее о выставке – на сайте О выставке Нефтегаз (neftegaz-expo.ru)
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