Дальневосточная распределительная компания (ДРСК, входит в Группу РусГидро) в 2022 году заменит более 6000 опор ЛЭП и 600 километров провода в Приморском крае. Работы будут выполнены в рамках программы модернизации и реконструкция электросетевого комплекса региона (МиРЭК).

Работы затронут распределительные электрические сети напряжением 0,4/6/10 кВ, обеспечивающие энергоснабжение более чем 40 населенных пунктов Приморья. Именно такие сети наиболее подвержены неблагоприятным погодным условиям, которые приводят к временным ограничениям энергоснабжения. В ходе реконструкции ЛЭП применяются современные технические решения и оборудование, учитывающие фактические условия эксплуатации, что позволяет значительно повысить надежность энергоснабжения. Кроме того, предусмотрена замена существующих трансформаторных подстанций и установка новых, что позволит снять ограничения на подключение новых потребителей.

Работы будут идти сразу в нескольких муниципальных районах края: Дальнереченском, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах, ЗАТО Фокино, Владивостокском, Артемовском и Партизанском городских округах. Уже начаты работы по реконструкции ЛЭП 10 кВ от подстанции «Веденка» и «Иман» в Дальнереченском районе. Также работы идут в с. Сергеевка Партизанского района и п. Авангард Партизанского городского округа.

Особое внимание будет уделено Надеждинскому району и Артемовскому городскому округу. Так, в Надеждинском районе в этом году планируется провести масштабную реконструкцию ЛЭП общей протяженностью более 75 километров и заменить 36 трансформаторных подстанций в девяти населенных пунктах. В поселке Соловей-Ключ будут построены две новые подстанции 35/6 кВ «Дачная» и «Вираж». В Артемовском городском округе работы затронут более 45 объектов – это реконструкция ЛЭП общей протяженностью более 25 километров, замена более 20 трансформаторных подстанций и установка еще трех новых ТП.

Программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края рассчитана на пять лет, к ее реализации ДРСК приступила в 2021 году. Общий объем финансирования программы составляет более 15 млрд рублей. Результатом реализации программы станет значительное повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона, снижение аварийности в электрических сетях.