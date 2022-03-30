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В Белгородской области в микрорайонах ИЖС построят 32 км дорог

В Белгородской области в микрорайонах ИЖС построят 32 км дорог

30 марта 2022, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: bel.ru

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Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Обновят дороги в Белгородском районе, Старооскольском и Губкинском городских округах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В регионе запланировали строительство 32 км дорог в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Дорожное полотно обновят в Белгородском районе, Губкинском и Старооскольском горокругах.

Появится новое покрытие в шести жилых массивах. Ремонтные работы проведут на 13 улицах микрорайона Разумное-81. В Губкинском горокруге ремонт проведут на девяти улицах, в Старооскольском — на восьми. Подробнее ознакомиться со списком улиц можно по ссылке.

Также сообщается, что заключили контракты на строительство дорог в микрорайонах Шагаровка, Набокинские сады и Федосеевка — в общей сложности 45 улиц. На эти цели выделили 410 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Фото: Бел.Ру

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Источник: bel.ru

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