Внутренний аудит ПАО "Россети" признан одним из лучших в стране

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30 марта 2022, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
Департамент внутреннего аудита компании стал лауреатом IX Национальной премии «Внутренний аудитор года» в номинации «Служба внутреннего аудита года».
Торжественная церемония награждения прошла в Москве. Победителей и лауреатов премии выбирали в трех номинациях, оценивая профессиональные достижения и вклад в развитие и продвижение высоких стандартов профессии.
Премия была учреждена Институтом внутренних аудиторов в 2013 году. Сейчас ее соорганизаторами выступают РСПП и Московская биржа. Решение о присуждении премии принимает экспертный совет, в который входят руководители служб внутреннего аудита ведущих российских компаний, представители государственных органов и инвестиционного сообщества.
Аудиторы ПАО «Россети» регулярно участвуют в профильных мероприятиях, в том числе организованных Институтом внутренних аудиторов, где перенимают опыт и лучшие практики в профессиональной сфере.
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