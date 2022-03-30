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Внутренний аудит ПАО "Россети" признан одним из лучших в стране

Внутренний аудит ПАО Россети признан одним из лучших в стране

30 марта 2022, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Департамент внутреннего аудита компании стал лауреатом IX Национальной премии «Внутренний аудитор года» в номинации «Служба внутреннего аудита года».

Торжественная церемония награждения прошла в Москве. Победителей и лауреатов премии выбирали в трех номинациях, оценивая профессиональные достижения и вклад в развитие и продвижение высоких стандартов профессии.

Премия была учреждена Институтом внутренних аудиторов в 2013 году. Сейчас ее соорганизаторами выступают РСПП и Московская биржа. Решение о присуждении премии принимает экспертный совет, в который входят руководители служб внутреннего аудита ведущих российских компаний, представители государственных органов и инвестиционного сообщества.

Аудиторы ПАО «Россети» регулярно участвуют в профильных мероприятиях, в том числе организованных Институтом внутренних аудиторов, где перенимают опыт и лучшие практики в профессиональной сфере.

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Источник: ПАО "Россети"

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