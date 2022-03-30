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Магистрант института НТИ предложил новаторскую идею для исследования надежности электросетей

Магистрант института НТИ предложил новаторскую идею для исследования надежности электросетей

30 марта 2022, 16:30
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: sevsu.ru

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Магистрант направления «Электроэнергетика и электротехника» института НТИ СевГУ предложил инновационную идею и сейчас разрабатывает установку, которая позволит исследовать надежность кабельных линий и провести диагностику кабелей, находящихся в земле. По размерам прибор можно будет соотнести с мобильным телефоном.

Разработка основывается на фотометрическом методе измерения количества вещества, находящегося в определенной среде. Фотометрический метод базируется на разности свойств конкретного вещества проводить различные длины волн света.

С помощью прибора, который будет разработан в перспективе, можно будет определить содержание влаги в кабеле. Известно, что влага является основным веществом, которое ухудшает диэлектрические свойства изоляции кабеля, и тем самым увеличивает вероятность его пробоя.

«Если кабель будет слишком насыщен водой, у него резко возрастает вероятность того, что его пробьет, а это авария, отключение электричества. Если же кабель вовремя заменить, то это снизит количество времени, которое потребитель проведет без света», — рассказывает магистрант.

Принцип действия основан на просвечивании вещества известными длинами волн, на которых в зависимости от того вещества, которое просвечивается будут разные показания. Если просвечивается вода — одни, а если электроизоляционное масло — другие. В зависимости от количества воды в среде показания будут меняться.

Ранее такие проверки кабелей совершались редко, так как это трудоемкий процесс, осуществляемый с помощью дорогостоящего оборудования, требующий вывода кабеля на время проведения исследований из эксплуатации.

«У Александра настоящая новаторская разработка. Магистрант придумал и установку, и сам процесс, и сейчас он готовит образцы, чтобы провести эксперименты и подтвердить успешность или неуспешность своей установки. Это настоящий творческий интересный научно-исследовательский процесс, который он сумел реализовать», — рассказала заведующая кафедрой «Интеллектуальные сети энергоснабжения» Светлана Петрова.

Установка, с помощью которой можно будет проводить эксперименты, находится на стадии сборки и сразу подготавливается методика проведения испытаний.

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Источник: sevsu.ru

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