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30 марта 2022, 17:12
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИМПОРТ
Источник: government.ru
Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт, подписано.
Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.
В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.
В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.
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