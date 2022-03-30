Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт, подписано.

Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.

В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.