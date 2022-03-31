30 марта руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провёл рабочую встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. На повестке – развитие дорожно-транспортного комплекса региона, результаты деятельности субъекта в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В мероприятии также приняли участие советник руководителя Росавтодора Азамат Илимбетов, начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Радик Фаразутдинов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр транспорта и автомобильных дорог субъекта Вадим Решетник, начальник ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрий Сорокин и начальник ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилл Вдовин.

В своём вступительном слове Роман Новиков отметил высокий потенциал транспортного комплекса Рязанской области и акцентировал внимание на важности достижения ключевых показателей безопасности дорожной сети.

«К 2024 году более 50 % региональных трасс и 85 % дорог в пределах городских агломераций должны быть приведены в нормативное состояние. Намеченные планы по Рязанской агломерации, которые полностью подкреплены финансированием, указывают на то, что к обозначенному сроку будет достигнут показатель в 92 %. Это очень хороший прогнозируемый результат, на который нужно ориентироваться. Кроме того, эффективная работа наблюдается и на федеральной сети. По итогам 2021 года на территории Рязанской области количество погибших в ДТП сократилось на 14,3 %. Это снижение демонстрирует успешное сотрудничество проектной команды губернатора и наших федеральных казенных учреждений. Хочу пожелать и дальше развивать это взаимодействие», – резюмировал руководитель Федерального дорожного агентства.

Николай Любимов поблагодарил руководство Росавтодора за поддержку в реализации национальных проектов и госпрограмм на территории Рязанской области:

«Во многом благодаря успешному взаимодействию с Росавтодором в регионе эффективно реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги». По итогам 2021 года все его показатели достигнуты. Тема состояния дорог по-прежнему находится в центре внимания жителей и Правительства региона. Высокие темпы дорожных работ, набранные за последние годы, вселяют уверенность в том, что при дальнейшей поддержке Росавтодора Рязанская область сможет в короткие сроки реализовать важнейшие проекты в этой сфере, и тем самым сделать еще один шаг в работе по повышению качества жизни наших граждан».

Напомним, что в 2021 году в Рязанской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» были приведены в нормативное состояние 140 объектов общей протяженностью более 270 км, в том числе 13,5 км – в областном центре. Среди них – трасса Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов, которая стала самым протяженным объектом прошлого года. Это южная транспортная артерия региона, соединяющая Рязанскую и Липецкую области. Специалисты обновили здесь более 30 км дорожного полотна.

Кроме того, завершились работы на капиталоемких объектах. Так, в Рязани была проведена реконструкция Астраханского моста и участка Касимовского шоссе, а также ремонт моста через реку Трубеж. В Рязанском районе построен участок от автомобильной дороги «Рязань – Пронск – Скопин» – Ровное – Взметнево – Мельгуново – подъезд: Матчино – Агарково протяженностью 3,5 км.

В текущем году в регионе по нацпроекту приведут в нормативное состояние 46 объектов протяженностью более 227 км. Работы пройдут в 11 районах области. Одним из ключевых объектов вновь стала автомобильная дорога Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. В 2022-м дорожники отремонтируют более 14 км трассы.

Также специалисты продолжат приводить в нормативное состояние трассу Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское. Она соединяет три района Рязанской области и входит в опорную сеть региона. За время реализации нацпроекта было приведено к нормативу более 28 км этой трассы. В текущем году в планы включен участок протяженностью более 13,5 км.

Что касается автомобильных дорог федерального значения, то в Рязанской области в период 2022‒2024 годов предусмотрены работы по капитальному ремонту на двух объектах общей протяженностью 17,4 км. Речь идёт об участке трассы М-5 «Урал» (км 286 – км 297) и отрезке автомобильной дороги Р-132 (км 233 ‒ км 240), на обоих проезжую часть расширят до четырех полос движения.

Ещё на двух объектах будут выполнены работы по устройству защитных слоёв (протяженность – 22,5 км). Также отремонтируют путепровод через ж/д длиной 97 пог. м на 232-м км трассы М-5.

Среди ключевых региональных проектов, которые будут реализовываться при поддержке из федерального бюджета, на рабочей встрече был упомянут Южный обход Рязани. В рамках его реализации дорожники постоят участок трассы М-5 «Урал» с четырьмя полосами движения, устройством одной эстакады, 14 мостов и путепроводов, трех транспортных развязок, трех пешеходных переходов в разных уровнях и четырех сельхозпереездов. В результате строительства Южного обхода удастся не только вывести транзитный транспорт за пределы Рязани, но и ликвидировать узкие места при пересечении с железной дорогой, а также в несколько раз снизить аварийность на местных дорогах.

В завершение встречи участники обсудили внедрение интеллектуальных транспортных систем в регионе.

«В настоящее время системы Рязанской области можно с уверенностью назвать одними из самых прогрессивных во всей стране. Мы работаем с самыми продвинутыми производителями оборудования. Научились не просто ставить мобильные комплексы в том или ином месте, а работать, что называется, в движении. У нас есть специальные машины, которые обеспечивают контроль скорости, фиксируют все нарушения. Один такой экипаж «покрывает» не десятки, а сотни километров дорог. Также мы организовали эффективную систему весогабаритного контроля. Сейчас в области есть семь автоматических пунктов, основные магистрали контролируются. Однако у нас есть амбициозный концепт – довести количество пунктов весогабаритного контроля до 43», – подытожил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Рязанской области составляет 16 249,5 км. Из них федерального значения – 623,3 км; регионального значения – 6 446,9 км; местного значения – 9 179,3 км. Протяженность дорог, входящих в опорную сеть субъекта, – 1 502,9 км.