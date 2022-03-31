Вырабатываемая в Республике Дагестан энергия покрывает только 60-65% региональной потребности, в субъекте реализуют инвестпроекты. В частности, до 2024 года в республике планируется ввод солнечных электростанций совокупной мощностью 380 МВт на сумму более 38 млрд рублей, сообщил глава региона Сергей Меликов в ходе выступления на заседании президиума Народного Собрания республики.

"Одной из важнейших отраслей экономики республики является топливно-энергетический комплекс (ТЭК). <...> На данном этапе имеется существенный дефицит генерирующих мощностей, что не позволяет покрывать собственной электроэнергией потребности экономики республики. Поэтому мы и идем на разработку и реализацию инвестиций, в том числе связанных с использованием и эксплуатацией возобновляемой энергетики. <...> В целом до 2024 года в республике планируется ввод солнечных электростанций совокупной мощностью 380 МВт", - сказал он, отметив, что объем инвестиций на реализацию этих проектов составит более 38 млрд рублей.

Меликов уточнил, что при потребности 7,7 млрд кВт/ч в республике в настоящее производится 4,8 млрд кВт/ч. "Если мы эту ситуацию не поменяем, у нас скоро потербности и возможности сократятся вдвое. Собственной электроэнергией покрывается потребность лишь на 60-65%", - добавил он.

Для покрытия дефицита ПАО "Русгидро" начаты работы по реконструкции Чиркейской и Чирюртовской ГЭС, также запланировало строительство до 2027 году Могохской малой ГЭС. Помимо этого, в рамках подписанного соглашения на Питерском экономическом форуме в прошлом году с компанией "Хэвел" ведется строительство солнечной электростанции в городе Южно-Сухокумске мощностью 15 МВт, за счет чего планируется покрыть потребности и товаропроизводителей. В рамках этого же соглашения ведутся подготовительные работы для строительства солнечной электростанции на 60 МВт в Ногайском районе. Прорабатывается также строительство Дербентской солнечной электростанции на 135 МВт.

Руководитель субъекта отметил, что важным значением для ТЭК имеет состояние подстанций и линий электроснабжения, которые построены в основном в 60-70 годах прошлого века и изношены более чем на 70%. По его словам, срок использования большинства из них значительно превышает допустимый нормативный эксплуатационный срок на 30 и более лет. Правительством республики совместно с ПАО "Россети" разработан проект программы повышения надежности электросетевого комплекса республики на сумму 7,6 млрд рублей. "Аналогичная программа подготовлена по Махачкале на сумму 4 млрд рублей, Махачкала является самым проблемны городом по варийности электроснабжения", - подчеркнул Меликов.