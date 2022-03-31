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Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ готовит новый творческий проект

«Спецкабель» работает над серией познавательных передач про кабельные изделия под названием ProСпецкабель. Программа заинтересует непосредственно работников кабельной отрасли – разработчиков, сотрудников производства, специалистов испытательных лабораторий, а также тех, кто использует кабели в ежедневной деятельности – например, электромонтажников, строителей или проектировщиков. Серия передач будет интересна и широкой аудитории – людям, которые стремятся расширить кругозор и узнать новое.  

Проект будет выходить циклом. В ближайшее время зрители увидят первую передачу. Следите за новостями на сайте предприятия и в социальных сетях!

Кабельный завод «Спецкабель» занимается разработкой и производством кабельной продукции специального назначения – как силовых кабелей, так и кабелей передачи данных. Также важной частью деятельности предприятия является просветительская работа, консультации партнеров по приобретению, монтажу и эксплуатации кабелей. ProСпецкабель – один из первых просветительских проектов компании, предназначенных не только для коллег и партнеров, но и для широкого круга зрителей.

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Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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