Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет о начале отбора по предоставлению управляющим компаниям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях реализации инвестиционных проектов создания, расширения или развития индустриальных парков и промышленных технопарков.

Прием заявок на участие в отборе осуществляется в период с 31 марта по 30 апреля 2022 года в электронной форме через государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

Механизм государственной поддержки в рамках постановления № 831 позволяет управляющим компаниям парков компенсировать до 2/3 затрат на обслуживание процентов по кредитам, привлекаемым в 2020-2022 годах.

Данная мера господдержки была запущена Минпромторгом России в 2015 году. В период с 2015 по 2021 годы было поддержано 14 проектов из 11 субъектов Российской Федерации на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. На 2022-2024 гг. в рамках ППРФ № 831 заложено 972,66 млн рублей (2022 г. – 297,88 млн рублей, 2023 г. – 337,39 млн рублей, 2024 г. – 337,39 млн рублей).

Методические рекомендации по подготовке заявок в рамках ППРФ № 831.

С требованиями к заявке на участие в отборе и дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Контактное лицо – Кашецкий Юрий Анатольевич, Департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России, 8 (495) 547 88 88 доб. 28-426, kashetskijYA@minprom.gov.ru.