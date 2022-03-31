RusCable Insider #261 - Подводим итоги и показываем Cabex'22
Репортаж 360°. Кто оказался лучшим? Итоги PR-Challenge. Можно ли доверять ЕИС?
31 марта 2022, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
На производственной площадке ведущего российского компаундера в Энгельсе завершается плановая модернизация одной из линий ICMA. На ней нарабатываются суперконцентраты для всего ассортимента окрашенных марок, которые выпускаются на промплощадке в Саратовской области. По окончании модернизации линия увеличит мощность с 300кг/час до 500 кг/час.
«Комплекс технических решений, который реализуется в процессе модернизации, помимо увеличения мощности предусматривает возможность перехода линии с одного ассортимента на другой в предельно сжатые сроки – 1-3 часа. Это позволит в полной мере выполнять производственную программу с широкой номенклатурой готовой продукции», – отмечает Евгений Паршиков, заместитель генерального директора НПП «ПОЛИПЛАСТИК».
За две с половиной недели плановой модернизации на линии произведена замена редуктора, электродвигателя, станины, системы охлаждения экструдера. Также внедрена новая система охлаждения ванны, изготовленная из российских комплектующих. С целью снижения складских запасов запчастей выполнена работа по внедрению одного типа напряжения нагревателей экструдера с проведением частичной модернизации системы управления.
Окончание работ по модернизации и запуск линии запланированы на начало апреля.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter