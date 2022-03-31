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НПП "ПОЛИПЛАСТИК" повышает мощность линии производства суперконцентратов в 1,6 раза

На производственной площадке ведущего российского компаундера в Энгельсе завершается плановая модернизация одной из линий ICMA. На ней нарабатываются суперконцентраты для всего ассортимента окрашенных марок, которые выпускаются на промплощадке в Саратовской области. По окончании модернизации линия увеличит мощность с 300кг/час до 500 кг/час. 

«Комплекс технических решений, который реализуется в процессе модернизации, помимо увеличения мощности предусматривает возможность перехода линии с одного ассортимента на другой в предельно сжатые сроки – 1-3 часа. Это позволит в полной мере выполнять производственную программу с широкой номенклатурой готовой продукции», – отмечает Евгений Паршиков, заместитель генерального директора НПП «ПОЛИПЛАСТИК».  

За две с половиной недели плановой модернизации на линии произведена замена редуктора, электродвигателя, станины, системы охлаждения экструдера. Также внедрена новая система охлаждения ванны, изготовленная из российских комплектующих. С целью снижения складских запасов запчастей выполнена работа по внедрению одного типа напряжения нагревателей экструдера с проведением частичной модернизации системы управления. 

Окончание работ по модернизации и запуск линии запланированы на начало апреля.

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Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

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