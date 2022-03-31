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Не пропустите главную встречу специалистов в области технических средств безопасности

Не пропустите главную встречу специалистов в области технических средств безопасности

31 марта 2022, 12:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: Securika Moscow
Источник: securika-moscow.ru

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Меньше месяца остается до открытия Securika Moscow 2022, самой крупной в России международной выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. Выставка откроется 12 апреля в МВЦ «Крокус Экспо». 

Почему специалистам важно посетить Securika Moscow

  • За 4 дня выставки вы ознакомитесь с самым широким в России выбором систем для обеспечения безопасности.
  • Найдёте технические решения для оснащения новейшими системами безопасности любых предприятий и объектов.
  • Получите актуальную информацию о текущем состоянии рынка систем безопасности.
  • Познакомитесь с новыми партнерами по бизнесу и встретитесь с давними клиентами.
  • Повысите профессиональные компетенции и обменяетесь опытом со специалистами, принимающими участие в мероприятиях деловой программы. 


Более 200 отечественных и зарубежных компаний-производителей и поставщиков технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты представят на Securika Moscow широкий ассортимент систем видеонаблюдения, СКУД, сигнализации и оповещения, а также средства пожаротушения и охраны периметра. Компании представят оборудование, материалы и сервисы в пяти тематических разделах

  • Видеонаблюдение
  • Контроль доступа
  • Сигнализация и оповещение
  • Охрана периметра
  • Противопожарная защита

Среди участников экспозиции: компании Beward, DSSL, ISBC, Escort Group, Ezviz, Fensys, IDIS, ISS, ITV, Marioff, Minimax Russia, PerCo, Rubezh, RusGuard, Satvision, Sieza, Sigur, Wagner, «ААМ Системз», «Арстел», «Болид», «Гефест», «Иста», «Модус-Н», «ОСК Групп», «Охранная техника», «Плазма-Т», «Пожтехника», «Полисервис», «Прикладная радиофизика», «Риэлта», «Сократ», «Сибирский Арсенал», «Си-Норд», «Старт-7», «Стилсофт», «Техна», «ЭВС», «Эпотос», «Юнитест», «Эталон».

Также на выставке будут представлены крупнейшие торговые дома: «Амиком», «АРМО», «Видеоглаз», «Видос», «СТА+», «Торус».

Как нивелировать влияние неблагоприятных внешних условий? Можно ли угрозы трансформировать в возможности? На что делать ставку в 2022 году? Насыщенная программа мероприятий на выставке Securika Moscow 2022 поможет вам сориентироваться в новых обстоятельствах: определиться с кризисной стратегией, наметить точки роста и найти новые ниши. 

На панельной дискуссии «Рынок безопасности в условиях санкций. Что ждать и что делать?» лидеры рынка обсудят геополитическую нестабильность и санкции, самые «узкие» места для бизнеса в 2022 году, возможности российского оборудования и ПО, дадут прогнозы по возможным сценариям развития событий, посоветуют, на чём держать фокус и во что  инвестировать.

В конце 2021 года Единая биометрическая система получила статус государственной информационной системы. Как будет выглядеть российский рынок биометрии в ближайшем будущем? На конференции «Перспективы развития биометрических технологий и практики их применения в России» ведущие игроки рынка обсудят тему с регуляторами отрасли. Вас ждёт дискуссия «Биометрия: законно нельзя нарушить», практический семинар «Биометрия: как не попасть в ловушку, а получить максимальный эффект», кейс-сессия: «Биометрия на страже бизнес-задач». 

Два дня продлится проектный лекторий SecurikaLab, мероприятие, направленное на повышение профессиональных компетенций проектировщиков в сфере пожарной безопасности, видеонаблюдения, СКУД, охраны периметра. Эксперты ответят на самые частые вопросы по проектированию систем, дадут рекомендации на основании последних изменений в нормативной базе.

Деловая программа Securika Moscow 2022>>

В рамках выставки состоится награждение победителей Конкурса инноваций. Посетите церемонию и узнайте, продукты каких компаний признаны в профессиональном сообществе самыми инновационными. 
Новинки участников>>

Выставка Securika Moscow 2022 состоится в установленные сроки, с 12 по15 апреля, в МВЦ «Крокус Экспо» (второй павильон). Как добраться>>

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Источник: securika-moscow.ru

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