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"Оптимизируем использование ресурсов". На "Инкабе" начали уговаривать работников уволиться

Оптимизируем использование ресурсов. На Инкабе начали уговаривать работников уволиться

31 марта 2022, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: ИНКАБ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Properm.ru

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В компании говорят, что сейчас идет трансформация бизнеса, часть направлений деятельности сузилась.

Работники пермского завода по производству оптического кабеля «Инкаб» начали получать от руководства компании предложения об увольнении по соглашению сторон. Сразу несколько собеседников Properm.ru рассказали об этом, приложив соответствующие документы (имеются в распоряжении редакции). Как отмечают некоторые из них, соглашения начали предлагать около 2 недель назад, добровольно с работы ушли уже порядка 20 человек.

В пресс-службе «Инкаба» подтвердили тот факт, что из-за «изменения экономической среды в мире», они вынужденно трансформируют бизнес, оптимизируют ресурсы, в том числе кадровые. Но при этом массовых сокращений нет, на простой никого не отправляют.

«Часть направлений нашей деятельности сузилась, у части сотрудников серьезно меняется функционал и загрузка. О потенциальных изменениях мы сказали сотрудникам честно и открыто. Нам важно, чтобы инкабовцы имели полную информацию для принятия решений. Да, кто-то из них принимает решение об уходе в другие компании. Кому-то мы предлагаем уйти по соглашению сторон», — рассказали журналисту Properm.ru в компании, добавив, что завод обеспечивает весь пакет поддержки: выплаты компенсации и помощь в устройстве на работу.

Пермское предприятие «Инкаб» сотрудничает в том числе со странами Европы и США. Но с введением санкций в отношении России поставка части импортных полуфабрикатов для производства остановилась.

 Фото: incab.ru

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Источник: Properm.ru

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