Приказом Росстандарта от 29 марта 2022 года № 788 сформирован новый технический комитет по стандартизации ТК 505 «Информационное моделирование», Председателем которого назначен заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик. Секретариат комитета организован на базе Института развития ДОМ.РФ.

Напомним, что реформирование и развитие деятельности технических комитетов в сфере строительства является одной из задач Соглашения о взаимодействии между Минстроем России и Росстандартом, подписанного в 2021 году Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным и Руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым.

«Цифровизация строительных процессов является одним из ключевых направлений работы Минстроя России. Поэтому нам особенно важно формирование профильного технического комитета, который позволит консолидировать экспертную работу лучших специалистов страны в сфере информационного моделирования для подготовки актуальной документации системы стандартизации в строительстве. Это окажет непосредственное влияние на повышение качества архитектурно-строительного проектирования объектов, их строительство и эксплуатацию», - отметил замминистра Константин Михайлик.

Технический комитет создан для обеспечения последовательной политики министерства по формированию нормативно-технической документации и других инструментов для стимулирования внедрения информационного моделирования в строительстве (ТИМ). В первую очередь ТК 505 займется вопросами разработки и утверждения системы национальных стандартов в сфере информационного моделирования, которая призвана закрепить подходы к описанию процессов создания цифровой модели на каждом этапе жизненного цикла объекта капитального строительства, а также требования по формированию и управлению единым информационным пространством.

«Использование цифрового моделирования позволит государству, а впоследствии и частным застройщикам, строить экономно, но при этом быстро и эффективно с учетом надежности возводимых зданий и сооружений. ДОМ.РФ как ключевой пассионарий цифровизации стройотрасли при поддержке Минстроя и участии профсообщества нацелен на максимально эффективную работу по внедрению ТИМ на всех этапах строительного цикла - от изысканий и проектирования до строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Особое внимание планируется уделить импортозамещению - разработке отечественного программного обеспечения в этой области», - отметил управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Формирование нового ТК подчеркивает приоритетность работы, проводимой Минстроем в области цифровизации строительной отрасли, неотъемлемой частью которой должно стать масштабной внедрение технологии информационного моделирования.